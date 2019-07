Publicada el 23/07/2019 a las 17:34 Actualizada el 23/07/2019 a las 18:23

Las hijas del fallecido acatan la resolución

El abogado de Borja,tras el fallecimiento en 2015 de un atracador al que se enfrentó en la calle, ha indicado que insistirán en su petición al juez para pagar la indemnización en mensualidades de 250 euros,El abogado de Borja, Alfredo Herrera, ha asegurado en declaraciones a Europa Press que han recibido "muy bien" la decisión del juez de suspender la ejecución de la pena de prisión aunque están "a la espera" de que, para ver si se ajusta a las "posibilidades económicas" de Borja.El juez ha suspendido la pena de cárcel con la condición de que no vuelva a delinquir, que comunique cualquier cambio de domicilio y que proceda a "satisfacer la responsabilidad civil en la forma y plazos que finalmente se determine por este Juzgado". En caso de que incumpla sus obligaciones,"Yo lo esperaba (la suspensión de la ejecución de la pena de cárcel) porque la única condición que no se daba era la responsabilidad civil. El juez va a fijar una comparecencia para determinar la cantidad mensual,", ha indicado el abogado de Borja.Tras salir a la luz la condena al joven Borja, Vox inició una campaña para recaudar fondos con los que pagar la indemnización de 180.000 euros impuesta por el juez. La formación política cerró la campaña con más dey Borja anunció que aceptaría esta cantidad pero asumiría personalmente el resto del pago. Además,Si bien, Alfredo Herrera ha indicado que el Fiscal condiciona la suspensión al pago de la responsabilidad civil en 36.000 euros anuales (3.000 euros mensuales), una cantidad "muy alejada de las posibilidades" de Borja. "Nosotros solicitaremos que se pueda abonar (la indemnización)", ha precisado el letrado, quien recuerda que "gran parte" de los 180.000 euros ya estarían abonados, pues Vox anunció el pasado viernes que había ingresado el dinero recaudado (110.000 euros) en la cuenta del Juzgado.En el auto, el juez cita al condenado a"a fin de notificarle de forma personal la resolución, llevar a efecto los requerimientos y advertencias correspondientes y solicitar del mismo la información patrimonial".Por su parte, las hijas detras intentar recuperar el bolso de una señora a la que la víctima había robado, han acatado la resolución del juez de Málaga que ha suspendido la pena de cárcel de dos años a la que había sido condenado Borja.El abogado de las hijas de la víctima, Enrique Agüera, ha explicado en declaraciones a Europa Press que las hijas del fallecido "son absolutamente respetuosas con la Justicia yporque además, en este caso, se ajusta a Derecho".Según ha precisado Agüera,de la ejecución de la pena de cárcel porque en su caso concurrían: no tener antecedentes y que la pena no supere los dos años. "Coincido totalmente con el juez", ha subrayado el letrado.