Rufián ve "irresponsable y negliglente" que Sánchez pidiera la abstención de PP y Cs

El enfado que viene del lunes

Usted no ganó el 28 de abril por mayoría absoluta por más que actúe como si la tuviera". Esta fue la primera alusión del portavoz de ERC,al presidente del Gobierno en funciones en la segunda sesión del debate de investidura. Un día antes, la frialdad entre Unidas Podemos y elpareció acercar el escenario de una repetición electoral.el dirigente independentista se quejó de Sánchez hubiera optado el día anterior por pedir la abstención de PP y Ciudadanos. A su juicio, el presidente del Gobierno en funciones fueFrente a ello, recalcó, encontró a un candidato a la investidura que apenas mencionó una vez a UnidasLo irresponsable sería, a ojos de Rufián, que los españoles tengan que ir a una nueva cita con las urnas. Y, llegado el caso, "lo pagará la izquierda"dijo."La sensación ha sido de quecon la ilusión de miles de personas que salieron a votar el 28 de abril", dijo Rufián. Unos ciudadanos que salieron a votar, destacó, para frenar el avance de la derecha.El dirigente de ERC, que había arrancado recordando que Oriol Junqueras está en prisión, dijo a Sánchez y a Unidos Podemos que están "llamados, condenados a entenderse". "Entendámonos", insistió. Rufián pidió a Sánchez que valore el gesto de ERC estando dispuesto a no bloquear la legislatura y le recordó que le prestaron "gratis" su apoyo en la moción de censura."Estamos dando una oportunidad histórica a la palabra frente al odio, a la política. Y si nosotros somos capaces, ustedes también deberían", fue otra de las invitaciones del parlamentario independentistas al diálogo."Sólo pedíamos diálogo y hablar. Diálogo y hablar", sostuvo al tiempo que culpaba a los socialistas de haberse levantado de la mesa por las presiones de las bautizadas como tres derechas.consideró sobre la posibilidad de una repetición electoral.El portavoz de Esquerra en la Cámara Baja fue el encargado de inaugurar con su intervención el segundo día del debate de investidura del socialista Pedro Sánchez. A sus palabras seguirán las de PNV, Grupo Mixto y Grupo Parlamentario Socialista para después pasar a una votación en la que el candidato requiere de la mayoría absoluta de la Cámara para ser investido: 176 votos a favor. De no lograrlos, escenario más que posible, tendrávotación en la que le bastaría con mayoría simple para ser investido presidente del Gobierno.Ya en la jornada anterior, Gabriel Rufián, que en los días previos había dejado clara la posibilidad de que su grupo se abstuviese, enfriaba este escenario tras escuchar las intervenciones deEl jefe del Ejecutivo no había hecho especial mención en su intervención inicial a la situación en Cataluña mientras los diputados de las formaciones independentistas habían ingresado al hemiciclo0 referencias a Catalunya y a Podemos", escribía en su perfil de la red social Twitter.Ya en la réplica a Unidas Podemos, Sánchez entraría algo más en materia dejando claro que en. Es precisamente la posición de la formación morada respecto a la crisis territorial catalana uno de los principales escollos en las negociaciones para intentar formas un gobierno de coalición.A su salida del Congreso el lunes, Gabriel Rufián, pidió a PSOE y Unidas Podemos una reflexión para la segunda jornada de debate de investidura advirtiendo de que la "amenaza" ante la falta de acuerdo entre la izquierda es que"Creo que lo que ha pasado hoy [por este lunes] no ayuda", reconoció Rufián, en alusión al tenso debate que mantuvieron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.Según Rufián, "lo mejor que puede pasar" es que todos los implicados se fueran "a dormir y a reflexionar".declaró a la prensa en una clara alusión a una repetición electoral.