Borràs (JxCat) confirma su 'no' a Sánchez: hay "155 motivos para votar en contra"

Publicada el 23/07/2019 a las 08:13 Actualizada el 23/07/2019 a las 13:13

Mertxe Aizpurua (EH Bildu)

Ana Oramas (Coalición Canaria)

Sergio Sayas (Navarra Suma)

José María Mazón (Partido Regionalista de Cantabria)

Marta Borràs (JxCat) arrancó las intervenciones del Grupo Mixto. En su turno de palabraal que pidió que no sólo hable de "presos políticos" para referirse a los líderes soberanistas encarcelados, sino que incluso dialogue con ellos."Usted ha explicado públicamente que necesita—en alusión a Pablo Iglesias—, pero si tuviera sentido de Estado, debería hablar de presos políticos y con los presos políticos", subrayó., dijo adelantando su voto en contra, antes de criticar que con el líder socialista en el poder "se ha incrementado la represión, se ha mantenido el, se ha espiado a representantes de las delegaciones catalanas en el exterior, se mantiene el delito de sedición para los presos del procés y se suspende a los que han sido elegidos parlamentarios"."Siempre", respondió Sánchez a la diputada independentista. "Están en la antipolítica. Son inútiles desde el punto de vista parlamentario", llegó a decir el presidente del Gobierno en su respuesta, elevando el tono.El jefe del Ejecutivo en funciones negó que Borràs defienda "el catalanismo". Y la ubicó centrada en el "independentismo". Si quiere hablar de catalanismo, dijo, ahí encontrará al Partido Socialista.La dirigente independentista vasca echó en cara al presidente del Gobierno la aplicación del 155 en Cataluña y consideró, que con el encarcelamiento de gobernantes legítimos,A su juicio, son los ciudadanos vascos y catalanes los que deben decidir la relación que quieren tener con el Estado. "La pregunta es: ¿qué quiere hacer señor Sánchez que no haría la derecha del PP, Cs o Vox?". "¿Va a ser usted el presidente que afronte los problemas de este Estado?", cuestionó la dirigente de EH Bildu."Si opta por la vía del diálogo y la democracia, tendrá usted una oportunidad.", añadió, avanzando una "abstención" que en ningún caso debe ser interpretada por el PSOE como un "cheque en blanco"."No hay que hacer ninguna consulta", respondió Sánchez a Aizpurua avanzando, además, que el PSOE no comparte la renovación del Estatuto por la que apuesta EH Bildu.La dirigente de Coalición Canaria arrancó echando en cara que elpara ser investido presidente. Pero también cargó contra Unidas Podemos, socio prioritario de los socialistas. Lo hizo sorprendiéndose de que ahora "la nueva política" se dedique a pedir sillones."Los nacionalistas canarios no vamos a votar su investidura", anticipó Oramas."Le pido que cambie su actitud. Cumpla con los canarios. Mi tierra lo necesita. Es de justicia. Tiene mi palabra de que si cambia nos va a tener a su lado, señor Sánchez", le advirtió.A ojos de Oramas, Sánchez llega a la tribuna como "el rey desnudo", en alusión a que llega. También le acusó de haber "montado un teatrillo", de querer gobernar "gratis".Especialmente crítica fue con Ciudadanos, que "en Canarias han sido, junto con Podemos, la llave para que gobiernen los socialistas". Y con Unidas Podemos: "Se empieza como florero del PSOE y se acaba con un jarrón chino dentro de Podemos".En respuesta, Sánchez aseguró que si gobierna, estará "encantado" de cumplir sus "compromisos" con Canarias.El portavoz decoalición electoral de Unión del Pueblo Navarra, PP y Ciudadanos, dedicó casi la totalidad de su intervención a"Si hay gobierno de María Chivite (PSOE) en Navarra, hay pacto con EH Bildu. No hay otra posibilidad., añadió.Si gobierna Chivite, consideró, en Navarra no habrá un gobierno progresista, sino un gobierno nacionalista."Señor Sánchez, si a usted le importa España, demuéstrelo en Navarra.volvió a insistir.arrancó Joan Baldoví, que lamentó que Pedro Sánchez buscara la abstención de PP y Cs antes que volcarse en quienes se han mostrado dispuestos a facilitar que haya un nuevo gobierno y, con ello, evitar unas nuevas elecciones generales."Hay que sentarse alrededor de una mesa y", se quejó mientras lamentaba que ahora Sánchez pretenda poner a sus posibles socios "entre la espada y la pared",preguntó al presidente del Gobierno. En la segunda réplica, Sánchez se negó a hacer públicos estos datos. Se limitó a asegurar que lo que se le ha ofrecido al partido de Pablo Iglesias "no es decorativo". Horas antes, la vicepresidenta del Gobierno había hecho declaraciones en esta misma línea en el patio del Congreso.El presidente del Gobierno en funciones mantuvo que él si se ha movido en las negociaciones y que la muestra es queEl representante del PRC exigió a Sánchez quecon su comunidad autónoma y llamó a hacer esfuerzos para salir del bloqueo."El mundo avanza muy rápido, no se puede perder el tiempo para algunos temas. Cuatro años es mucho. Ocho, una barbaridad." [...] "¿Les vamos a decir a los españoles que cambien otra vez, que cambien su voto, que no nos gusta cómo han votado? Nos van a decir 'arréglenselo ustedes", sostuvo Mazón.