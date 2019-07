Vox logra una vicepresidencia en la comisión de Agricultura de la Eurocámara pese al 'cordón sanitario'

Publicada el 23/07/2019 a las 20:06 Actualizada el 23/07/2019 a las 20:21

La eurodiputada de Voxha sido elegida este martesde ladel Parlamento Europeo, a pesar del intento inicial de socialistas, liberales y verdes de imponer un cordón sanitario al partido de extrema derecha español.Aguilar se ha impuesto en unaen la que su puesto ha sido confirmado con el, 20 en contra y una abstención. Los socialistas promovieron sin éxito la candidatura alternativa de la españolapara evitar que la eurodiputada de Vox lograra la vicepresidencia.Ya el pasado 10 de julio, cuando se celebró la sesión constitutiva de la comisión europarlamentaria, Aguilar quiso defender su candidatura a la tercera vicepresidencia, pero la votación quedó aplazada a petición de socialistas, liberales y verdes.Cada nueva legislatura, los grupos preparan unde las distintas comisiones europarlamentarias en base a la, aunque luego este reparto debe ser sometido a votación cuando se constituye cada comisión.Estas votaciones respetan el esquema provisional a modo de acuerdo tácito, pero ya en legislaturas anteriores los principales partidos actuaron para frenar la llegada a estos puestos de eurodiputados de extrema derecha del grupo(ENF), en el que entonces se situaba el partido de Le Pen.En esta ocasión, las principales familias políticas acordaron imponer un cordón sanitario al partido de ultra derecha, que lideran la Liga italiana dey la Reagrupación Nacional de, para evitar que eurodiputados extremistas ocuparan cargos de responsabilidad en la institución.El cordón sanitario que decidieron aplicar las principales familias, sin embargo, no afectó a los, porque no lo ven como un grupo ultra, aunque liberales y socialistas abogaron por aplicar una algunos de sus eurodiputados con perfiles que consideran de derecha radical o eurófobos.En el caso de los liberales de, su ambición era impedir que llegaran a ninguna presidencia o vicepresidencia de comisiones los polacos del ultraconservador(PiS). Para los socialistas, sin embargo, tenían como prioridady a la ex primera ministra polaca del PiS,El también eurodiputado de Vox, ha celebrado a través de su cuenta en Twitter la elección de su compañera en la tercera vicepresidencia de la comisión parlamentaria, al tiempo que ha acusado al PSOE de emplear unapara frenar a Aguilar."El parlamento europeo en su comisión de agricultura humilla a los socialistas españoles que querían violar otra vez la ley D'Hondt y sabotear la candidatura correspondiente a Mazaly Aguilar, eurodiputada de Vox. Aguilera del PSOE se postuló y se pegó la torta. Vox 27 PSOE 20", ha valorado Tertsch.