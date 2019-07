Directo | Aitor Esteban: "Nuestro voto, hoy, martes, será de abstención"

Publicada el 23/07/2019 a las 09:02 Actualizada el 23/07/2019 a las 11:00

El debate de investidura de Pedro Sánchez continúa este martes. A las nueve de la mañana subirá a la tribuna el portavoz de, y, cuando termine su discurso y las réplicas del candidato, hará la propio el del. Después será el turno del Grupo Mixto, cuyos representantes tomarán la palabra de mayor a menor. Así, irán debatiendo con Sánchez, consecutivamente,. La última intervención de la segunda jornada del debate de investidura la protagonizará la portavoz del. Tras los debates de los portavoces con Sánchez, se procederá a la votación, que se hace por llamamiento y cada diputado se pone en pie para proclamar su voto. La hora en que se anuncie el resultado marcará el Pleno que habrá de celebrarse en 48 horas, puesto que Sánchez no logrará este martes la mayoría absoluta (176 votos a favor) que se requiere para ser investido presidente en el primer intento.Sigue enel minuto a minuto de esta segunda jornada de la sesión de investidura:Comienza el candidato socialista su réplica a Aitor Esteban. Dice Sánchez que lo ha intentado y lo está intentando, que mantiene las conversaciones."Le ofrezco nuestra mano tendida. Nuestro voto hoy será en consecuencia la abstención", finaliza Esteban en su intervención.dice que el PNV es europeísta y que ellos quieren participar en el proyecto europeo, para lo que primero "hay que dar pasos desde el propio Estado". "Su grupo es el mayor, pero debe sumar y para sumar debe ceder·, le dice Esteban a Sánchez."En Cataluña y el País Vasco hay dos sociedades plurales pero que mayoritariamente quieren ser. No entendemos la"."La sentencia del Estatut de Cataluña marcó un antes y un después que trajo inseguridad jurídica"."El ámbito de las libertades públicas es otro campo pendiente. Conocen nuestra disposición a modificar la ley mordaza"."Los años de lano han sido aprovechados para crear un nuevo modelo económico en el que la industria debería tener más peso", señala el portavoz del PNV en sus propuestas."La elección de los socios no es baladí a la hora de desarrollar unas políticas u otras"."La ciudadanía no quiere alLa gobernabilidad pasa por el acuerdo entre las fuerzas políticas", declara Esteban, apelando a que la izquierda no rompa sus negociaciones.Comienza ahora su intervención el portavoz del PNV,. "A algunos nos da la sensación de que apenas en tres meses se ha perdido la perspectiva"."Lo que hace peligrar a la convivencia es un desahucio y no una urna.Por nosotros no será", terminaresponde aque "no den por supuesta" suy que consideren el enorme "esfuerzo". "Igual no hay tanto constitucionalista sino mucho hipócrita". "Estamos condenados a entendernos, le guste más o menos al señor Borrell", dice Rufián al candidato socialista.es imponer", le responde. Dice Sánchez que "el Gobierno de España defenderá el orden constitucional".retoma de nuevo su contrarréplica y duda de que los partidos independentistas quieran dialogar de verdad. "Ustedes tienen que garantizar un consenso en Cataluña que no representan aquí en la tribuna", dice Sánchez."¿Por qué es mejor darle una segunda oportunidad a losque que usted se siente en un ministerio?", le recriminaantes de terminar su contrarréplica.dice que el juicio al procés no es un juicio al independentismo, sino una "en los derechos civiles".le propone aun encuentro mensual en Madrid y Barcelona para continuar "con el espíritu de Pedralbes". "es dar dea la gente en el 1-O", le reprocha Rufián al candidato socialista.Comienza la contrarréplica del portavoz de ERC: "Una urna no amenaza la convivencia en Cataluña". A Rufián le parece "" que ayer Sánchez dedicara "más tiempo" a pedirle laque a apelar a Unidas Podemos y Esquerra.Finalmente,agradece a Esquerra su intención deen la investidura."Ustedes queremos que Cataluña vuelva a tener un fuerte", aduceal tiempo que acusa a los independentistas de querer sólo "", como en el Brexit.pide "únicamente" que le permitan "echar a andar" la legislatura para poder así empezar a trabajar por resolver los problemas sociales."Lo que ustedes tienen que hacer es reconocer a la otra parte de Cataluña que", dicemientras reprocha a los independentistas no abandonar lajustifica su petición de abstención a la derecha en "".Comienza su réplica. Agradece el candidato socialista a: "A diferencia de otros intervinientes ayer, usted sí ha hablado de justicia social"."Para tenderle la mano a alguien, debe de haber ese alguien. Para empezar a caminar, hay que empezar a moverse.", sentencia Rufián en el final de su intervención.El diputado de ERC pide también la comparecencia de lapor los atentados yihadistas de Las Ramblas y Combrils.Rufián apela en su discurso al diálogo para salir del "conflicto político en Cataluña". En segundo lugar, pide, arguyendo que más del 70% de los catalanes quiere ir a las urnas para decidir."Sean ustedes conscientes del enormeque estamos haciendo", espeta Rufián a los diputados del PSOE. Continúa insistiendo en la necesidad de llegar a un acuerdo que evite una repetición electoral. "Formamos parte de la generación que está obligada a solucionar este conflicto", dice Rufián sobre el problema catalán.Rufián acusa a algunos dirigentes del PSOE de insultarles, como a, que desde su escaño ríe mientras le escucha. "Nosotros les dimos una moción de censura gratis, porque echar a ladrones de la Moncloa no era una opción, sino una obligación"."Estamos condenados a entedernos. Entendámonos. Mi ofrecimiento es este". ¿Qué PSOE, qué señor Sánchez quiere ser?", añade."Usted ha venido aquí sin números, sin los deberes hechos. Esto ayer parecía más un debate preelectoral de la izquierda", le recrimina Rufián al candidato socialista. El diputado independentista critica que lano alcance un acuerdo, lo que tacha de "". "Merecemos que los hijos de Aznar y don Pelayo nos pasen por encima si no somos capaces de ponernos de acuerdo", añade. "De ustedes depende", dice, señalando a los diputados del PSOE y de Unidas Podemos.Comienza su intervención el portavoz de ERC en el Congreso,, apelando al célebre discurso de Unamuno de "Venceréis pero no convenceréis". También recuerda a los políticos independentistas presos. "Fue usted un irresponsable y un negligente ayer", le reprocha Rufián a Sánchez, acusándole de querer ir a elecciones.El Congreso constituirá este martes la, el órgano que sustituye al Pleno en periodos no ordinarios de sesiones o entre legislaturas y donde estarán los únicos parlamentarios que seguirán como diputados y aforados si se disuelven las Cortes por una nueva repetición de elecciones.