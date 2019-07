El PSOE estudiará un posible fraude en el empadronamiento de Maroto en Segovia

Publicada el 24/07/2019 a las 09:07 Actualizada el 24/07/2019 a las 09:08

El PSOE estudiará si lleva a la Justicia eldel vicesecretario de Organización del PP,, en la localidad segoviana de Sotosalbos, al entender que puede sercomo informa Europa Press. Maroto fue elegido este martes, a través de las Cortes de Castilla y León, una elección que exige vivir en la comunidad y que el PSOE ha criticado duramente.. Maroto no vive ni va a vivir en Castilla y León", ha señalado el líder del PSOE castellanoleonés,, quien ha alegado que el PSOE estudiará iniciar acciones legales contra el exalcalde de Vitoria.En una entrevista en RNE, Tudanca ha explicado que su grupo votó en contra de la elección de Maroto, aunque eso, porque el PP quiso hacer pasar un "trágala" eligiendo a Maroto "en fraude de ley". Finalmente, el paquete de parlamentariosHa criticado que Maroto ha sidoy ha asegurado que "cualquier otro" dirigente del PP no hubiera generado ningún problema. Y ha afeado que el ya senador por Castilla y León, tanto en cuanto dirigente del PP vasco, defendió cuestiones que van en contra de los intereses de la comunidad que ahora va a representar en el Senado."Los alaveses tienen sus representantes y defienden sus intereses", ha dicho sobre Maroto, que perdió el escaño en las últimas elecciones generales.En todo caso, el dirigente socialista ha desvinculado este caso del vivido en Cataluña conque no pudo conseguir la condición de senador al ser vetado en el Parlament por ERC y JxCat. "No estamos hablando de la misma circunstancia, siempre hubo consensos aquí", ha asegurado.