España y Eslovenia son los únicos países que no han aprobado el registro de pasajeros aéreo para combatir el terrorismo

Publicada el 24/07/2019 a las 19:06 Actualizada el 24/07/2019 a las 19:48

Control de armas y blanqueo de capitales

España y Eslovenia son los únicos dos países que no han aprobado las normas europeas para poner en marcha el registro de pasajeros aéreo para combatir el terrorismo, ha afeado la Comisión Europea. Bruselas lanzó una España el pasado 24 de enero para que(PNR, por sus siglas en inglés) que tenían que aplicarse plenamente desde mayo de 2018 en todos los países. Entonces le dio dos meses para ello o de lo contrarioEn un informe publicado este miércoles, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo comunitario constata que, a fecha del 24 de julio,. España no ha notificado su transposición, mientras que Eslovenia sólo lo ha hecho de forma "parcial", mientras que 25 países sí aplican "plenamente" las normas.El comisario de Seguridad, Julian King, ha admitido que España está "comprometido en aplicar" el PNR "pero, algo que abordó "bilateralmente" con las autoridades españolas. "", ha subrayado durante su comparecencia ante la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior de la Eurocámara.King ha asegurado que se ha trabajado "duro" para sacar adelante el PNR y ha asegurado no tener "ninguna duda sobre el compromiso de estos países de aplicar lo acordado", en alusión a España y Eslovenia. "Continuaremos trabajando con los estados miembro, pero"La Comisión sigue apoyando a todos los estados miembro en sus esfuerzos para completar el desarrollo de sus sistemas de registros de nombres de pasajeros, incluido facilitando el intercambio de información y mejores prácticas", subraya en su informe para evaluar el grado de aplicación de las normas europeas pactadas en los últimos años para reforzar la seguridad y la lucha antiterrorista.El sistema sirve paraque cada pasajero proporciona a las compañías aéreas al reservar y facturar vuelos, como por ejemplo su identidad, horarios e itinerarios de viaje, su equipaje y medios de pago y las normas europeas fijan las condiciones para usar los datos que ceden las aerolíneas a las autoridades nacionales,España tampoco ha notificado las medidas para cumplir las normas europeas parapor parte de las fuerzas policiales y las autoridades judiciales y todavía de completar la notificación de las medidas acordadas para combatir el blanqueo de capitales, según constata Bruselas en su informe.Al igual que España, todavía tienen que notificar la transposición de lasAlemania, Irlanda, Grecia, Chipre, Luxemburgo, Hungría, Países Bajos, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia y Finlandia, mientras que Bélgica, República Checa, Estonia, Lituania, Polonia, Portugal, Suecia y Reino UnidoTambién tiene que notificar las medidas para cumplir lastodavía Grecia, mientras que Letonia, Portugal, Eslovenia y Finlandia solo las han notificado parcialmente y Alemania no ha completado la notificación de forma correcta. Solo Bélgica y Hungría han aplicado parcialmente las normas.En el caso de las normas contra el, además de España, también deben completar la notificación de las medidas Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, Francia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Suecia y Reino Unido. Grecia y Luxemburgo todavía no han notificado por su parte la trasposición de las, mientras que Polonia sólo lo ha hecho parcialmente.