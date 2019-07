El Supremo confirma la sanción a un sargento de la Guardia Civil por emitir el 'Cara al Sol' por la megafonía del cuartel

Publicada el 25/07/2019 a las 12:56 Actualizada el 25/07/2019 a las 13:05

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha confirmado laimpuesta en octubre de 2018 a un sargento de la Guardia Civil porcuando probaba el equipo que iba a utilizarse unos días después para las fiestas del Pilar, ha informado Europa Press.En el expediente obra además un DVD con una grabación donde se puede ver aLos hechos ocurrieron el 10 de octubre de 2016, una fecha cercana a la fiestas del Pilar,, donde el sargento Alfredo Felipe C. V., comandante del puesto, y dos guardias realizaban pruebas de megafonía para dicho evento.", se escuchó al sargento por los altavoces, tras lo cual se reprodujo el himno falangista Cara al Sol, que pudo ser escuchado desde el exterior del acuartelamiento y aproximadamente durante 52 segundos según la sentencia. El hecho fue recogido por medios de comunicación de las islas como el Diario de Mallorca.El relato de los hechos, según detalla la sentencia del alto tribunal señala que "pueden observarse, en la grabación de un DVD incorporado a las actuaciones, imágenes tomadas desde el exterior del Acuartelamiento en la que se ven a los dos Guardia Civiles citados a través de una ventana,".El Tribunal Militar Central condenó al sargento a la pérdida de siete días de sueldo con suspensión de funciones como autor responsable de laprevista en la Ley de Régimen disciplinario del Cuerpo.En su sentencia, el Supremo rechaza todos los motivos alegados por la defensa del sargento, que argumentaba que, al no respetar la obrante en el expediente disciplinario —en especial la grabación del vídeo— los derechos fundamentales que reconoce la Constitución.La Sala contesta a este argumento señalando que el tribunal militar que condenó al mando del Instituto Armado contó con un amplio elenco probatorio ya queAdemás, los otros dos guardias involucrados. Tampoco considera el tribunal que se vulnerara el derecho del recurrente a un procedimiento judicial con todas las garantías ni que haya que aplicar en su caso el principio in dubio pro reo (ante la duda, a favor de acusado).