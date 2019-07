Rufián a Sánchez e Iglesias: "Miren a la derecha, están encantados de la vida"

Publicada el 25/07/2019 a las 12:43 Actualizada el 25/07/2019 a las 15:06

PNV

JxCat

EH Bildu

Coalición Canaria

Navarra Suma

Compromís

Partido Regionalista de Cantabria

El anuncio previo de ERC y EH Bildu

El portavoz de ERC,, fue muy duro en la tribuna conpor no haber logrado ponerse de acuerdo.les dijo. E ironizó con lo que habría pasado si PP, Cs y Vox hubiese estado en disposición de formar gobierno: "Ya tendrían pactados hasta los sobresueldos".Como ya habría hecho horas antes en rueda de prensa, advirtió de que ERC no puede garantizar que en septiembre vaya a mantenerse en la abstención. "¿Habrá septiembre?recalcó.Tras ERC subió a la tribuna para la intervención final del debate Aitor Esteban (PNV), que se declaró sorprendido por el fracaso de las negociaciones porque consideraba que "la presión hace diamantes".a una fuerza que no ha gobernado nunca no es real. Hay que saber la fuerza que uno tiene en el Parlamento y medirse", dijo refiriéndose a Pablo Iglesias. No obstante, también criticó a los socialistas por haber negociado tan tarde.dijo a PSOE y Unidas Podemos. No obstante, aseguró que se negaba a tirar la toalla, a pensar que formar gobierno en septiembre, e incluso en agosto, sea posible.confesó Esteban al tiempo que mostraba la disposición del PNV a seguir colaborando hasta la convocatoria de unas nuevas elecciones.(JxCat) aseguró que desde el martes siguen vigentes las "155 razones" de su formación para votar 'no'."Tiene dos meses por delante. Si es presidente está usted condenado a liderar el camino de las soluciones", añadió.Oskar Matute aseguró que los cuatro votos de su formación eran para evitar que Casado, Rivera o Abascal gobernaran.El diputado de EH Bildu echó en falta que la "sororidad" del feminismo haya tenido un papel en las negociaciones.La diputada Ana Oramas aseguró a Sánchez que una vez que tiene la garantía de que sus socios prioritarios no le han permitido gobernar, Coalición Canaria está dispuesta a "hablar". Y a hacerlo "desde mañana"."Usted en noviembre no va a sacar mayoría absoluta. Empiece ya, hagamos pactos de Estado", reclamó a Sánchez.El diputado Carlos García criticó a Sánchez que pida la abstención de PP y Cs mientras pactan con EH Bildu en Navarra."Oportunidad tiene de rectificar ese acuerdo", dijo, dejando la puerta abierta a que un cambio en Navarra pueda ayudar a desbloquear la negociación a nivel nacional.es la coalición entre UPN, Cs y Vox que concurrió en la comunidad foral el 26A."Desde Compromís sólo le pedimos un poco de respeto", arrancó Joan Baldoví su intervención., lamentó.Su esperanza es queles quedará septiembre, y agosto, y ahí estará Compromís dispuesto a negociar. "O eso, o la foto de Colón", en alusión a PP, Cs y Vox.José María Mazón (PRC) tomó la palabra asegurando que "nada a cambiado" desde el martes, cuando ya avanzó el voto a favor de su formación para Pedro Sánchez. Será el único voto a favor para Pedro junto al de los 123 diputados del Grupo Parlamentario Socialista.El parlamentario regionalista recomendó a SánchezERC y EH Bildu comparecieron este jueves a las 10.30 horas, cuatro horas antes del arranque de la segunda sesión de investidura, para anunciar que se abstendrían en la votación de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno en funciones.Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, consideró que los líderes de PSOE y Unidas Podemos estaban ante una oportunidad histórica y que lo que hagan este jueves tendrá muchas consecuencias para ellos. Hasta el punto de considerar quesubrayó.Rufián subrayó que en las cuatro horas que restaban para la votación había tiempo para que Sánchez e Iglesias se pusiesen de acuerdo. E hizo dos recomendaciones para desatascar las negociaciones.Preguntado sobre si esta abstención de ERC seguiría sobre la mesa en el mes de septiembre, el portavoz de los republicanos fue claro: "Septiembre nos complica la vida a todos", dijo en alusión a la sentencia del juicio del procés sin mencionarlo.