Organizaciones ecologistas culpan a los gobiernos de Madrid y Barcelona de la denuncia de Bruselas por la calidad del aire

WWF: incumplimiento a nivel local y nacional

Las asociaciones Greenpeace Amigos de la Tierra han responsabilizado a losde la decisión de lade llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) por incumplir los niveles de calidad del aire, según informa Europa Press.Las ONG Greenpeace y Ecologistas en Acción recuerdan que, pese a que la Directiva sobre calidad del aire entró en vigor en 2010, Madrid no implantó suhasta 2015 y Barcelona no lo hizo hasta 2017, además de que la(ZBE) de Madrid Central , anunciada en 2014, no vio la luz hasta finales de 2018, mientras que la ZBE de Barcelona no entrará en vigor hasta enero de 2020.Concretamente, el responsable de Movilidad de Greenpeace,, ha afirmado que ya advirtieron de que "lagenerada por el, que llegó al poder prometiendo acabar con Madrid Central, podría acarrear".Fernández considera que los recientes hechos "hande los comisarios europeos, quienes no se fían de un Ayuntamiento que todavía no ha presentado un". Greenpeace recuerda que España se enfrenta a una multa que puede alcanzar losTambién desde Ecologistas en Acción opinan que "laha sido el intento, frenado por los tribunales, de dejar sin efecto Madrid Central mediante ladel sistema de multas"."Lossiempre se esforzaron enel tremendo problema deque supone la mala calidad del aire (la contaminación por dióxido de nitrógeno, generado sobre todo por el tráfico,, según la OMS ). La hemeroteca está plagada de declaraciones en este sentido, como las deafirmando que", aseguran.Para la organización los políticos que "tratan deante esta denuncia europea son los mismos que han pecado deante la contaminación o de boicotear los únicos intentos serios para solucionar este grave problema de salud pública".Mientras, desde WWF resaltan que la denuncia se debe alde los diferentes gobiernos tanto a nivel local como a nivel nacional. "La contaminación del aire nunca ha sido una prioridad para el Gobierno", ha lamentado en declaraciones a Europa Press el secretario general de WWF,Del Olmo lamenta que este incumplimiento "no sólo solo incide en el tema medioambiental, sino también en la salud pública". "Evidentemente la responsabilidad es de todos los que han miradoy se han ido pasando la pelota porque. Al final el problema de la contaminación nunca ha sido un tema prioritario hasta que la sociedad ha empezado a tomar conciencia y los ciudadanos se han empezado apues no ha empezado a tener relevancia", ha asegurado.En todo caso, Del Olmo ha reconocido que en los últimos años los gobiernos de Madrid y Barcelona son "los pocos de los que han empezado a tomar medidas más en serio" y ha señalado que se han tomado, pero que con Madrid Central "ha habido unen abordar el tema".En la misma línea, la cordinadora de Amigos de la Tierra,, apunta que la denuncia eraya que se lleva incumpliendo los límites de contaminación, particularmente dedesde hace dos años."Es evidentemente irresponsable anular Madrid Central tan recientemente ya que ha dado señales muy negativas a Bruselas sobre el compromiso de España con la calidad del aire, con el medio ambiente y con la salud de la ciudadanía", añade.De ese modo, Ruibal asegura, en declaraciones a Europa Press, que hay que tener en cuenta "lasque España ha enviado a Bruselas y a Europa, porque establecer el plan de Madrid Central y meses después levantar su puesta en marcha, indica la falta de compromiso con solucionar este problema", concluye.