Directo | ERC y Bildu anuncian que se abstendrán en la segunda votación de la investidura de Sánchez

Publicada el 25/07/2019 a las 09:14 Actualizada el 25/07/2019 a las 11:23

info Libre

11.10.

️ La comisión ejecutiva del #PSOE, encabezada por su secretario general y presidente del Gobierno, @sanchezcastejon ya se encuentra reunida en #Ferraz. #SíaPedro pic.twitter.com/1ztM3HuBWf — PSOE (@PSOE) July 25, 2019





11.07.

11.05.

10.52.





10.43.

ERC y EH Bildu piden "responsabilidad" a PSOE y Unidas Podemos y hacen un llamamiento a retomar las negociaciones https://t.co/NusxYEiIje #InvestiduraRTVE25J pic.twitter.com/FcxuFR7JmJ — Los Desayunos (@Desayunos_tve) July 25, 2019

10.38.

10.35.

.@mjmonteroc: "No hay ningún motivo para que Unidas Podemos rechace la propuesta salvo que no se quiera un acuerdo" https://t.co/NusxYEiIje #InvestiduraRTVE25J pic.twitter.com/zZAurvr0c9 — Los Desayunos (@Desayunos_tve) July 25, 2019

10.24.

10.15.

Avui @JuntsXCat votarà NO perquè Catalunya espera un SÍ. Cal un sí a la política per donar resposta a les aspiracions de la majoria dels catalans. PSánchez sembla dir NO a la investidura. Per dir Sí a la política, ens hi trobarà sempre. No tenen ni sentit d’Estat, ni sentit comú. — Laura Borràs (@LauraBorras) July 25, 2019





10.05.

.@pnique: "Siempre le hemos dejado claro al PSOE que no queremos tener un papel decorativo en el Gobierno de España. No queremos entrar en el Gobierno a toda costa. Queremos tener competencias para llevar a cabo políticas públicas"

https://t.co/NusxYEiIje #InvestiduraRTVE25J pic.twitter.com/9TOCcmli4x — Los Desayunos (@Desayunos_tve) July 25, 2019

09.52.

09.29.

09.07.

09.05.

07.36.

El candidato a la investidurase somete este jueves a la votación definitiva para recibir o no la confianza del Congreso como presidente del Gobierno. A diferencia de lo ocurrido el martes , cuando Sánchez se quedó a 52 votos de los 176 que necesitaba para ser investido en el primer intento, en esta segunda votación le es suficiente lograr más 'síes' que 'noes'. El Pleno de la Cámara comenzará a las 13.30 y está previsto que, tras un breve debate, se someta a votación por segunda vez la candidatura a la investidura del socialista Pedro Sánchez. Esa segunda votación no se producirá antes de las 14.25 horas. El candidato tendrá diez minutos para pedir el respaldo de la Cámara y los representantes de los grupos parlamentarios, que también intervendrán de mayor a menor, dispondrán de cinco minutos cada uno. En total, una hora más antes de empezar la segunda votación por llamamiento.Sigue en directo enla última hora sobre esta segunda votación de investidura:Ladel PSOE, cona la cabeza, ya se encuentra reunida enPodemos dice que acaba de enviar al Gobiernoen el que se rebajan las peticiones. La propuesta quedaría en una vicepresidencia y tres ministerios, pero insisten en la cartera de, a la que acompañarían Sanidad y Ciencia. [Ampliación] insiste en que sin una propuesta, su voto a Sánchez es ''. Así lo ha hecho saber en Twitter, mientras retuiteaba lo que ya publicó e hizo público la portavoz parlamentaria de Junts, Laura Borràs.Elcree que "llamar a la gente a votar el 10 de noviembre es de una enorme irresponsabilidad, es tremendamente".apela a la "" para que PSOE y Podemos lleguen a un acuerdo. Asegura en rueda de prensa que ellos están "en la Moncloa. El portavoz de ERC dice que unasupondría "" de Sánchez e Iglesias.anuncian que sus 19 diputadosen la votación de la, como han anunciado sus portavoces en rueda de prensa en el Congreso.cree que la propuesta del PSOE es "" y "" y que "no hay motivo" para negarse a llegar a un acuerdo. "No hay ningún motivo para decir que 'no' a esa propuesta salvo, claro, que uno no quiera llegar a un acuerdo", ha dicho en una entrevista en TVE., de Podemos, cree que aúnantes del debate. "A lo mejor soy la única", dice la vicepresidenta primera del Congreso, que cree posible un acuerdo que debería materializarse, cuando se inicia la segunda vuelta de la investidura.confirma el ', al que acusa de no tener "ni sentido de Estado" ni "sentido común". Así lo ha asegurado la portavoz parlamentaria de la formación independentista,, en su cuenta de Twitter.Podemos critica que la negociación ha sido "" y que el PSOE les ofrece "un papel decorativo, con". Así lo ha aseguradoen una entrevista en TVE.El portavoz de Esquerra,, y la portavoz de EH Bildu,, anuncian una comparecencia conjunta en el Congreso a las 10.30 para informar sobre elde ambos partidos en la segunda votación de investidura deLa vicepresidenta del Gobierno en funciones,, ha criticado que Podemos no ha querido negociar con el PSOE porque han mantenido una posición que no es realista y. "Si alguien lee ese documento se preguntaría qué haría el PSOE en un gobierno de esa naturaleza. Apenas le quedaría nada", ha señalado sobre las exigencias de Podemos. En declaraciones en la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, Calvo ha asegurado que el partido de Pablo Iglesias intentó hacer un "", pidiendo competencias que atravesaban "todas las áreas de gobierno". [Ampliación] La Comisión colegiada Federal de, el máximo órgano ejecutivo de la formación, se reunirá este jueves antes de la segunda sesión de investidura. El encuentro tendrá lugar a las 12.00 horas y la decisión se adoptará en base a "la información de la que se disponga a esa hora, una vez finalizadas las negociaciones con el PSOE", han informado a Europa Press fuentes de IU., después de que este miércoles diera por rotas las negociaciones para un gobierno de coalición y entiende que aunque su oferta de dar ministerios a Podemos "suena bien", en realidad. Así lo ha expresado el jefe negociador de Podemos, Pablo Echenique, que critica que el PSOE "nunca" ha aceptado que Podemos pueda tener competencias "reales" para poder "cambiar la vida de la gente", y puso como ejemplo poder subir el salario mínimo interprofesional, bajar la factura de la luz o igualar los permisos de paternidad y maternidad. "Lamentablemente esta ha sido la historia de las casi 20 horas que nos hemos pasado hablando con el PSOE", ha asegurado en una entrevista en la Cadena Ser, en la que ha recalcado que ofrecían un papel "pequeñito" en la coalición. [Ampliación] , antes de la segunda votación, y decisiva, para la investidura de la candidatura de Pedro Sánchez, que necesitaría obtener la mayoría simple de la Cámara para ser elegido jefe del Ejecutivo. La cita tendrá lugar tras las negociaciones infructuosas con Unidas Podemos y poco antes de la votación decisiva del jueves en el Congreso.