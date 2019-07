IU le pide a Podemos un acuerdo programático con el PSOE si no es posible la coalición para evitar elecciones

Publicada el 26/07/2019 a las 19:22 Actualizada el 26/07/2019 a las 19:23

Escenario de repetición electoral

Izquierda Unida (IU) ha lanzado este viernes un comunicado en el que se decanta por que el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos alcancefundamentadas en los Presupuestos Generales del Estado de 2019,, ha informado Europa Press.De esta manera, la formación liderada por Alberto Garzón, y que se integra dentro de la candidatura Unidas Podemos, se decanta porincluso en el supuesto de que no exista un acuerdo para conformar un gobierno de coalición entre ambos.En el comunicado de IU, firmado por la Comisión Colegiada, se destaca que. "Frente al oportunismo de los partidos que defienden los intereses de una minoría privilegiada, apostamos por unaa la hora de defender a la clase trabajadora y los sectores populares", recalcan.Desde IUen torno a las propuestas programáticas que desde Unidas Podemos trabajan con colectivos en lucha, movimientos sociales y sindicatos, y apostillan que aun se está a tiempo de "poner la cordura que se le exige a la izquierda" ante contextos de crisis y amenaza reaccionaria. "En este empeño seguimos invirtiendo nuestros recursos, nuestras energías y nuestras esperanzas: la ciudadanía progresista no nos perdonaría lo contrario", matizan.En el comunicado recuerdan además que con la investidura fallida se abre el escenario de una repetición electoral que "", e incide en que aún se está a tiempo de evitar ese "por una ciudadanía que no necesita más crispación, sino propuestas".En este sentido, señalan que si finalmente se va a elecciones en noviembre,y "brindará una segunda oportunidad a las derechas para hacer en el conjunto del país lo que ya están haciendo en algunas comunidades".