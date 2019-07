Publicada el 26/07/2019 a las 17:03 Actualizada el 26/07/2019 a las 17:44

"El PSOE se ha negado en rotundo"

Renuncia del candidato y verdades a medias

Filtraciones de documentos modificados

Podemos ha mandado un mensaje a sus bases a través de las redes sociales en el que les explica que renunciaron a la oferta del PSOE y se abstuvieron en la investidura del candidato socialista, y les aseguran que dado que, siguen "con la mano tendida a Pedro Sánchez y al PSOE para formar Gobierno"."Hasta el 23 de septiembre hay tiempo y voluntad de acuerdo", señala la formación morada en este escrito dirigido a la militancia y al que ha tenido acceso Europa Press. Añaden que saben de la urgencia de conformar un Ejecutivo puesto queAsimismo explican que los morados no apoyaron a Sánchez este jueves en la sesión de investidura puesto que, y se preguntan para qué sirve "controlar un Ministerio de Vivienda si no tienes competencias reales en políticas de alquiler o contra los desahucios". "Si la pelea fuera por sillones, ya estaríamos sentados en ellos", añaden, para luego incidir en que Podemos no nació para "En la misiva que mandan a sus bases repasan el periplo negociador con el PSOE, desde la moción de censura a Mariano Rajoy, y señalan queporque la experiencia institucional les ha demostrado que "la capacidad de transformar las cosas es mayor desde el Gobierno que con la mera presencia parlamentaria".Desde la formación morada lamentan que en los tres meses que han pasado desde la celebración de las generales, los socialistas "se han negado en rotundo" a valorar una opción de Gobierno conjunto con Unidas Podemos, y esto, apuntan,"Han buscado el apoyo de Ciudadanos y PP, que tampoco han conseguido. El tiempo se agotaba y Sánchez apenas se movía de sus posiciones iniciales, planteando alternativas", recuerdan, para luego matizar que la dirección de Podemos se mantuvo en la opción de un Gobierno de Coalición y que esta decisión se vio respaldada por elque votaron en la consulta.Recuerdan a las bases que desde la formación han cedido para poder llegar a un acuerdo con el PSOE. Así, señalan que después de renunciar a ministerios de Estado, el propio candidato, Pablo Iglesias, cedió ante "el veto sin precedentes en las democracias del entorno""Tras ello, Sánchez aparentó asumir que el Gobierno debía ser compartido. Pero el PSOE no mostró intenciones reales de negociar ymediante filtraciones interesadas, verdades a medias o directamente mintiendo ante los micrófonos", lamentan.Desde el partido de Iglesias acusan al PSOE en el escrito dehaciéndole creer que Unidas Podemos había rechazado una oferta "muy generosa" enumerando una lista de ministerios sociales queAdemás, inciden en que desde las filas socialistas también se filtró a los medios "un documento de debate,", para hacer creer a la prensa y a la población que en ese documento estaban plasmadas las exigencias de Unidas Podemos.Con todo, y a pesar de las intervenciones en el debate de investidura, en el que aseguran que se "intentó humillar" a Iglesias,. Apuntan que prueba de su voluntad de acuerdo fue la abstención del grupo en ambas sesiones de la investidura, y la propuesta de última hora de renunciar al Ministerio de Trabajo, "a pesar de la importancia del mismo para el espacio político".