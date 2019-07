Podemos pide al PSOE negociar "en serio" ya en agosto: "No hay por qué esperar a septiembre"

Publicada el 26/07/2019 a las 09:55 Actualizada el 26/07/2019 a las 10:41

Que el PSOE reflexione sobre el veto a Iglesias

Echenique espera que Sánchez no se vaya de vacaciones

Podemos ha reclamado este viernes al PSOE, tras el fracaso de la investidura del presidente en funciones, Pedro Sánchez,para acordar un gobierno de coalición, sin esperar al límite del plazo de dos meses para la investidura, que expira el 23 de septiembre. Para la formación morada"No hay por qué esperar a septiembre. No hay vacaciones que valgan", ha indicado en una entrevista en La Cafetera de Radiocable recogida por Europa Press la portavoz parlamentaria del partido, Irene Montero, entendiendo que eso puede facilitar el apoyo de formaciones independentistas. "Pero tomen esa decisión", ha añadido, aunque ha expresado sus dudas con el PSOE que, a su juicio, puede estar pensando enHa reiterado que la voluntad de Podemos es conformar un gobierno de coalición y. "Esperamos que se puedan iniciar unas negociaciones en serio, en las que todas las opciones sean posibles", ha dicho, aunque señala quey decidir quién quiere que sean sus socios.Montero. "En 80 días ha conseguido el apoyo de un solo diputado pero la culpa es del resto. Especialmente de Pablo Iglesias", ha censurado Montero.Preguntada sobre si Podemos planteará de nuevo que Iglesias sea parte del Gobierno, después de que en las primeras negociaciones diera un paso atrás tras el veto expresado por el PSOE, Montero ha pedido a los socialistas que reflexionen sobre su estrategia negociadora.Montero considera, y aunque ha dicho que Podemos se mantendrá sin líneas rojas, ha querido recalcar que el veto al líder morado se ha demostrado como "la madre de todas las mentiras" del PSOE."La pregunta debería ser a Sánchez si sigue manteniendo un veto personal quey que se ha demostrado la madre de todas las mentiras", ha apuntado, indicando que tras la renuncia de Iglesias se ha visto que el PSOE no quería un gobierno de coalición."Querían poner a Iglesias en el disparadero como excusa. No vamos a aceptar que eso sea así.", ha criticado, censurando la "soberbia" y "amenaza" con la que ha encarado el PSOE las conversaciones con Podemos.Por su parte, el responsable del Comité Negociador de Pactos de Podemos,, ha señalado este viernes que espera que Sánchez, "no se vaya de vacaciones" porque "" y ha confiado en que antes de septiembre se llegue a un gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos para lo que les insta a abrir la negociación.En una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, el dirigente morado ha indicado que para llegar a ese Ejecutivo el líder socialista debe entender que la negociación exprés previa a la votación del jueves no ha sido una verdadera negociación y que se acabó yendo a la investidura ofreciendo, algo que a su juicio "no es sensato".Para Echenique, el PSOE ha hecho unadentro del Consejo de Ministros, algo que, a su juicio, ha llevado al fracaso de la investidura tras 80 días de negociación. Ha afirmado que si la propuesta de coalición de los socialistas hubiera sido "mínimamente digna" la habrían valorado porque la sociedad ya está "enfadada con el" de los últimos días.Según ha criticado, los ministerios que les ofrecieron estaban vacíos de competencias, "eran sillones". "Se nos ofrecen sillones, y los ministerios deben tener un número de competencias para poner en marcha políticas publicas", ha subrayado, para luego matizar que un Ministerio de Vivienda debería poder actuar contra los desalojos sin alternativa habitacional, o para atajar las subidas abusivas de los precios de alquiler. "Lo que nos ofrecían no tenia capacidad para hacer ninguna de las dos cosas", ha señalado.Así, ha insistido en que puesto que los dirigentes de la formación morada no están en política para "mejorar la Wikipedia" decorándola con algún ministerio, siguen exigiendo poner en marcha su programa electoral. "Venimos de vidas felices en las que disfrutábamos de nuestro trabajo, y, y si esto no lo entiende el PSOE, es que no entiende que fuerza política somos", ha aclarado.