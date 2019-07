PSN, Geroa Bai y Podemos cierran el acuerdo para un Gobierno de coalición en Navarra

Publicada el 26/07/2019 a las 17:07 Actualizada el 26/07/2019 a las 17:40

Un Gobierno con 13 consejerías

Chivite, "más que satisfecha"

"Propuesta de estabilidad"

han cerrado este viernes un acuerdo para conformar unque presidiría la candidata socialista,. El Ejecutivo también contaría con el apoyo parlamentario de, que ha declinado formar parte del Gobierno de coalición, informa Europa Press.El acuerdo se ha cerrado este viernes a mediodía después de que representantes de las cuatro fuerzas se hayan citado en elpara ultimar el acuerdo y hayan estado negociando durante tres horas, una negociación que se ha alargado por lasexpresadas por Podemos.Una vez alcanzado el acuerdo, a principios de la próxima semana, el presidente del Parlamento de Navarra,, realizaría unapara proponer a María Chivite como candidata a la Presidencia de Navarra. La sesión dese debe convocar con un margen dedesde la ronda de consultas, es decir, como pronto a finales de la próxima semana.PSN suma once escaños en el Parlamento de Navarra, Geroa Bai nueve, Podemos dos e Izquierda-Ezkerra uno, lo que da una, a tres de la mayoría absoluta, por lo que necesitarían de lapara que la investidura prosperara.El Gobierno de coalición tendría, de las que ocho recaerían en el PSN, cuatro en Geroa Bai y una en Podemos.Las ocho consejerías que ostentaría elserían las siguientes: Economía y Hacienda; Educación; Cultura y Deporte; Cohesión Territorial; Universidades, Innovación y Transformación Digital; Derechos Sociales; Presidencia, Función Pública e Interior, y Salud.Las consejerías deserían Desarrollo Económico y Empresarial; Desarrollo Estratégico y Territorial; Relaciones Ciudadanas; y Desarrollo Rural y Medio Ambiente.La consejería parasería la de Políticas Migratorias y Justicia.El Ejecutivo también contaría con, una para el PSN y otra para Geroa Bai, pero todavía no se ha concretado en qué áreas.La secretaria general del PSN y candidata a la Presidencia del Gobierno de Navarra, María Chivite, se ha mostrado "más que satisfecha" por el acuerdo alcanzado con Geroa Bai y Podemos.Después de tres horas de negociaciones entre las tres formaciones, María Chivite ha resaltado lasdel futuro gobierno, que tendrá "una apuesta clara por potenciar elafrontando los nuevos retos por delante".La líder socialista ha "agradecido" este acuerdo, "en estos momentos en los que no se ha podido llegar a un acuerdo en torno al". "Es una buena noticia para las fuerzas progresistas y de izquierdas; estamos más que satisfechos", ha indicado, para afirmar que será un EjecutivoA preguntas de los periodistas, Chivite ha insistido en que en este proceso de negociación del gobierno foral "el PSN ha dicho claramente que" y "no vamos a reunirnos con ellos". "Ahora la decisión es de cada uno de los grupos, tanto decomo de EH Bildu", ha expuesto.Y ha señalado que lo ocurrido este jueves en el Congreso y que impidió quefuera investido presidente. Así, el domingo los socialistasa su militancia el acuerdo alcanzado, "una consulta que está autorizada" por. "El secretario de Organización y la dirección del partido lo saben perfectamente", ha dicho Chivite, quien ha detallado que en Madrid "son conocedores del organigrama que acabamos de acordar".Si la militancia da el domingo el voto favorable al acuerdo, "que yo creo que sí", ha dicho Chivite, la noche del mismo domingo llamará al presidente del Parlamento, Unai Hualde, para comunicárselo y decirle que se presenta a la investidura. Así espera que el presidente pueda convocar la Mesa y Junta de Portavoces el mismo lunes para que jueves o viernes pueda celebrarse el pleno de investidura.La presidenta del Gobierno en funciones y líder de Geroa Bai,, ha destacado que "ahora habrá que trabajar por conseguir laen el proceso de investidura" y ha señalado que el acuerdo es "unade Gobierno que reconoce la pluralidad y la vocación de convivencia en esta tierra".Según ha dicho, "busca superar algunos elementos en materia de". "Donde estábamos elestamos hoy, con la oferta al conjunto de la ciudadanía con una vocación clara de seguir trabajando en la senda de bienestar y de convivencia", ha afirmado.El secretario general de Podemos Navarra,, ha agradecido a Geroa Bai y PSN "laal diálogo y el tono de las conversaciones" y ha valorado "tanto el tono como el proceso" de negociación. "Nos gustaría subrayar que se puede hacer política, se puede acordar entre personas diferentes y fortalecer la democracia", ha afirmado.Eduardo Santos ha destacado la "participación de todos en un Gobierno de Navarra que no es de cuotas, de reparto de cartas, sino de uncon respecto a las políticas en las que nos podemos sentir cómodas". "Hacemos una valoración muy positiva y con esto cumplimos el mandato que recibimos delde presentar el mejor acuerdo posible", ha señalado Santos, para afirmar que "Podemos es consciente del peso que tiene en la conformación de este Gobierno".