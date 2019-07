Anticapitalistas pide que Podemos llegue a un acuerdo programático con el PSOE y facilite la investidura

Publicada el 29/07/2019 a las 12:05 Actualizada el 29/07/2019 a las 12:33

Acuerdo programático

La corriente, en la que se enmarcan la líder andaluza, Teresa Rodríguez , y el secretario de Memoria Histórica, Miguel Urbán , insta a Unidas Podemos asocialista porque esta opción suponeEn un comunicado recogido por Europa Press, los anticapitalistasen la negociación de gobierno y afirman que los dirigentes socialistas han chantajeado a la izquierda del país. Por esto, indican que el espacio a la izquierda del PSOE no debe insistir en el acuerdo porque los de Sánchez son hoy "uno de los garantes del régimen político monárquico de 1978 y de los Tratados antisociales de la Unión Europea".De esta manera, la corriente Anticapitalista se alinea con la posición de IU manifestada este viernes y que aboga por buscar un acuerdo programático con el PSOE en caso de que la coalición no sea finalmente posible, con el objetivo deAdemás, desde Anticapitalistas consideran que sin estar en el Ejecutivo, Unidas Podemos puede lograr laque tenga capacidad de condicionar la acción de gobierno de Sánchez. "Seguir con la mente puesta en un acuerdo sobre la formación de un gobierno mediante el reparto de ministerios, sería incurrir de nuevo en una estrategia fracasada y nociva para la mayoría social y desde luego para el propio futuro de la izquierda política", argumentan.Que el PSOE gobernara en minoría con "el permiso temporal de la izquierda" permitiría que éstapor las "imposiciones de la estancia en un gobierno que no es el suyo"."Por ello nuestra posición ha sido y es negociar desde la izquierda un acuerdo programático de investidura (...) a cambio de permitir el gobierno de Sánchez y pasar a la oposición,a la hegemonía social liberal", explican.En el comunicado, los Anticapitalistas desgranan hasta veinte medidas para ese acuerdo programático, que incluyenPara los anticapitalistas, el acuerdo también debe incluir latanto del PP como del PSOE, lade las instituciones y juzgar sus crímenes y a sus criminales".Para esta corriente política, la izquierda debe tener tres objetivos en estos momentos. El primero es tener como prioridad "", algo que no descartan en caso de que se produzca una nueva convocatoria electoral en noviembre. El segundo objetivo es tratar de conseguirpara la gente trabajadora y los sectores populares. Y por último, "trazar un" para avanzar en un proyecto de "sociedad justa, democrática, igualitaria y sostenible".