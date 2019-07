El juez imputa al BBVA por contratar presuntamente a Villarejo para espiar a Sacyr

Publicada el 29/07/2019 a las 17:20 Actualizada el 29/07/2019 a las 17:51

El juez de la Audiencia Nacionalha acordado este lunes imputar comoal BBVA por los presuntosen los negocios relacionado con la unaencargada en 2004 al comisario jubilado, según han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press.Así, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acepta la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción de investigar si el banco habría encargado el espionaje a diferentes personas contratando los servicios de, grupo empresarial del comisario, con el objetivo de conocer diversa información relacionada con la constructora Sacyr Esta investigación se enmarca en la, relativa con los trabajos desempeñados por el policía, que se encuentra en prisión preventiva desde noviembre de 2017, durante 13 años a cambio de una cantidad estimada en unos 10 millones de euros.Según el escrito de Anticorrupción, que fue presentado ante el juez instructor este miércoles, el BBVA dirigido porcontrató al entramado empresarial del comisario jubilado José Manuel Villarejo para el desarrollo de, "de naturaleza patrimonial y carácter ilícito", además de seguimientos personales y acceso a comunicaciones o documentación bancaria que, a su entender, supusieron "múltiples"de varias personas.La Fiscalía afirma que del análisis de la documentación en soporte papel y digital incautada en los registros practicados en el mes de noviembre del año 2017 y de la documentación aportada por BBVA se acreditaría que la contratación y los pagos presuntamente ilícitos a la mercantil Cenyt afectaron a variasy ade la entidad durante un prolongado periodo.Asimismo, destaca en su escrito que alguno de los directivos investigados, cuya identidad no se da a conocer al estar la, habría percibido dádivas del entorno del Grupo Cenyt por facilitar tales contrataciones.Por todo ello, y con arreglo al artículo 31 bis del Código Penal , permiten trasladar a la persona jurídica lapor los delitos cometidos por las personas físicas, descarta que por el momento la entidad financiera pueda ser considerada como perjudicada por los hechos investigados, algo que el juez García Castellón comparte, por lo que rechaza que el BBVA pueda personarse en la causa comoEsta pieza de la causa Tándem, la número 9, es muy compleja y ha ido creciendo a medida que ha avanzado el trabajo de los investigadores. Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, podría considerarse una, dada la abundancia de contratos y de aristas en cada uno de los trabajos que la mercantil de Villarejo, Cenyt, habría venido desempeñando para el BBVA desde el año 2004.La parte más conocida es la denominada, el despliegue que habría orquestado Villarejo para conseguir frenar el desembarco de la constructora Sacyr en el Consejo de Administración del banco.Según varias informaciones periodísticas, el excomisario facturó más de medio millón de euros a cambio de informes que incluían la monitorización de más dea periodistas, empresarios y políticos entre 2004 y 2005, incluido el entonces ministro de Industria,; personado como acusación en la causa.Tras difusión de la existencia de aquellos negocios con Villarejo a principios de este año, el ya presidente de honor del BBVA, Francisco González, presentó sual cargo y la nueva presidencia encargó unay una investigación internas para esclarecer los hechos.En la pieza ya hay varios imputados, entre ellos ex jefe de seguridad del BBVA,-también excomisario de la Policía-, a quien el juez dejó elde 300.000 euros el pasado 5 de julio pese a que se negó a prestar declaración sobre este asunto.Igualmente se investiga a otraspor delitos de cohecho activo y revelación de secretos en relación a los encargos que la entidad financiera habría realizado bajo la presidencia de Francisco González. Se trata de la sustituta de Corrochano,; el consejero delegado de BBVA hasta 2015,el jefe de grupo en el equipo de Seguridad del banco,; y el director de Red Banca Comercial en la entidad,También están investigados el que fuera jefe de Riesgos para España y Portugal y después responsable de BBVA Real Estate,al miembro hasta 2018 del Comité de Dirección de la entidad financiera,; y a su ex director de Finanzas,, que sigue vinculado al banco.