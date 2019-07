García Egea ve "imposible" que el PP facilite la investidura de Sánchez y niega un debate interno sobre la abstención

Publicada el 29/07/2019 a las 10:34 Actualizada el 29/07/2019 a las 11:41

El secretario general del PP, Teodoro García Egea , ha afirmado rotundo este lunes quedel socialista Pedro Sánchez, un candidato del que "no se fían ni sus socios". Dicho esto,dentro de su partido sobre una posible abstención.En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, García Egea ha subrayado que "todos los miembros del PP" con los que él se encuentra, sea "un alcalde de un pequeño municipio o un compañero de la Junta Directiva" saben quey, por lo tanto, el PP no puede abstenerse, ya que despuésuna vez investido presidente, como un posible indulto a los presos del procés "Es imposible que el PP se pueda abstener o facilitar un gobierno de Pedro Sánchez", ha aseverado, para criticar especialmente que los socialistas ahora quieran gobernar en Navarra "pactando claramente con Bildu". Ante este hecho, ha subrayado queAl ser preguntado expresamente por las declaraciones del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo , —quien aseguró que el PP podría estudiar una propuesta "seria" del PSOE si no gobierna con Podemos ni independentistas—, García Egea ha afirmado que "" de los socialistas y ha añadido queEn este sentido, ha insistido en la "que tiene el PSOE para ofrecer cualquier tipo de estabilidad y garantía" y ha recalcado que el PP no puede abstenerse ni facilitar "de ninguna de las maneras un Gobierno del que no se fían ni los socios que le hicieron presidente hace un año"."Imagínese que se abstiene el PP y facilita un Gobierno del PSOE y en septiembre se condena a los presos que está siendo juzgados por rebelión y sedición, y Sánchez decide indultarlos.", ha afirmado.Además, ha señalado que las negociaciones entre Pedro Sánchez y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha dejado en evidencia un "choque de egos", unas conversaciones en las que "". Eso sí, ha resaltado que tras la investidura fallida no puede el PSOE recurrir al PP para que le "solucione sus problemas" cuandoGarcía Egea ha calificado de, a pesar de que las elecciones fueron un mes antes, algo que, en su opinión, muestra la "nula capacidad de Sánchez de llegar a acuerdos".Preguntado después si al PP le interesa ir a unas elecciones en noviembre, ha subrayado que "" pero "lo que no se puede hacer tampoco es lo que hace Sánchez: para que no haya de nuevo comicios, que se abstenga el PP".En parecidos términos se ha expresado después García Egea en otra entrevista en Antena 3, donde ha dicho que es "" al ofrecer ministerios a Podemos y luego pedir la abstención de PP y Cs.El número dos de Pablo Casado ha subrayado que Sánchez "porque "a lo largo y ancho de España siempre ha tenido los mismos socios" en diferentes territorios al llegar a acuerdos con Podemos, ERC, JxCAT o EH Bildu en Badalona, Castelldefels, Valencia, la Diputación de Barcelona o Navarra."Si nunca ha querido a los constitucionalistas junto a él cuando se lo hemos ofrecido, muchas veces de forma generosa y totalmente altruista, ahora no puede pretender esto, que le apoyemos o nos abstengamos", ha enfatizado.En este sentido, ha dicho queporque "lo que plantea Sánchez es una especie de "". "Es un truco o trato para los constitucionalistas que no estamos dispuestos a aceptar porque el Gobierno de España no es un juego", ha aseverado.En cuanto a esas declaraciones de Feijóo, García Egea ha reiterado que "todos" están de acuerdo en el PP en que el PSOE "ha elegido ya a sus socios y esto es mero postureo". ". Lo único que ha recibido es un intento, casi coactivo de que nos abstengamos porque sí", ha proclamado.En este punto, ha recordado que Casado acudió a sus reuniones con Sánchez con una oferta para garantizar la gobernabilidad con acuerdos en cuestiones de Estado y ha agregado que "si aquello fue rechazado,en conseguir la abstención del PP, sobre todo cuando este fin de semana tiene la oportunidad de dejar que los constitucionalistas gobiernen en Navarra" y ha apostado por "todo lo contrario"."Por tanto, no nos vamos a abstener. El señor Sánchez", ha afirmado, para añadir que la situación actual es como si Casado pidiera al PSOE su abstención ante "la suma de PP, Cs, UPN, CC, Vox o cualquier otro partido" que su formación pudiera "aglutinar en torno a un posible gobierno".Finalmente, García Egea ha subrayado que en un año, desde la moción de censura, Pedro Sánchez "ha perdido muchos apoyos" que le permitieron hacer presidente. ", en el hemiciclo también", ha concluido.