La Fiscalía investigará si los homenajes de este fin de semana a presos de ETA en Hernani y Oñate son delito

Publicada el 29/07/2019 a las 12:35 Actualizada el 29/07/2019 a las 12:36

Actos "inadmisibles"

Posible responsabilidad de los ayuntamientos

Lainvestigará si los homenajes a los miembros de la organización terrorista ETAregistrados este fin de semana tras ser excarcelados son constitutivos de algún delito, ha informado Europa Press.Fuentes fiscales han apuntado que aúnde las denuncias interpuestas por la Delegación del Gobierno en el País Vasco , por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y Covite contra los actos de recibimiento celebrados el pasado sábado y domingo en las localidades vascas de Hernani y Oñate.Aún así, las fuentes consultadas han asegurado que "indudablemente" estudiarán los hechos acontecidos el fin de semana por si "son susceptibles de generar responsabilidad penal" y en caso de que así sealos homenajes.El pasado sábado la localidad guipuzcoana de Hernani celebró un homenaje al ex número dos de ETA José Javier Zabaleta Elosegi, alias 'Baldo', que abandonó la prisión de Zuera tras cumplir 29 años de condena. Lo mismo ocurrió el domingo, en Oñati con Xabier Ugarte, condenado por el secuestró a Ortega Lara, tras quedar libre después de 22 años en prisión.Según confirmaron fuentes del Ejecutivo a Europa Press, estos actos son "inadmisibles", pues el recibimiento de los presos etarras por parte de sus familias no puede convertirse en ningún caso en homenajes públicos en el que se hace un reconocimiento del preso y se legitiman sus crímenes. Por ello, aseguraron que pondrán estos hechos en conocimiento del Ministerio Público porque "".Las mismas fuentes lamentaron que durante la celebración de los actos,, en un "claro ataque a la libertad de información y de expresión".En la misma línea se han manifestado las asociaciones de víctimas que ha denunciado en la Audiencia Nacional sendos homenajes, al considerar que se han incurrido en delitos dedel terrorismo.Más allá ha ido Covite, que ha pedido a la Audiencia Nacional que "indague acerca de la responsabilidad de los ayuntamientos de Hernani y de Oñate, gobernados ambos por EH Bildu, en lade los homenajes".La asociación también ha lanzado una crítica contra el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco "por permitir la celebración de estos homenajes, ya que se limita a mandar una dotación de la Ertzaintza con órdenes de no intervenir". En este sentido, el colectivo en que "los homenajes a etarras contravienen lo impuesto por la Ley vasca 4/2008 de 19 junio de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo, que".