El TSJC desestima el recurso de Torra contra la apertura del juicio por no quitar los lazos

Publicada el 30/07/2019 a las 17:08 Actualizada el 30/07/2019 a las 17:28

Fiscalía y Vox

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) hael recurso que presentó el presidente de la Generalitat,, contra la decisión del tribunal de procesarle por no haber acatado la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirarde los edificios de la Generalitat en periodo electoral, informa Europa Press.El auto del TSJC, recogido por Europa Press, desestima el recurso de apelación de Torra y confirma eldel presidente por un presunto, si bien el alto tribunal catalán ya ha dictado auto de apertura de juicio oral.El tribunal procesó a Torra por presunta desobediencia el 27 de junio y el 11 de julio decretó la apertura decontra el presidente, y declaró la competencia de ladel tribunal para llevarlo a juicio por presunta desobediencia.En el auto desestimatorio, el tribunaldel recurso de Torra, como que la JECpara ordenar la retirada de lazos, que esa orden no procede de una autoridad superior a la, que no era una, y que había unapor parte de los miembros de la JEC, entre otros.Defiende que "las resoluciones de la JEC no contenían mandatos contradictorios sinoy su cumplimiento quedaba al alcance del investigado".Asimismo, niega que en la resolución del tribunal se vulnere lade Torra y sostiene que la JEC sí que tiene competencia y puede dar órdenes al presidente de la Generalitat de"No parece discutible que los acuerdos de la JEC sonpara las autoridades o particulares a los que fueran dirigidos", argumenta.El TSJC también desestima la alegación sobre que los miembros de la Junta Electoral no son parciales y tienen una intencionalidad política, porque recuerda que en el recurso que Torra presentó contra la orden de la JEC de retirar los lazos "nada se decía sobre la parcialidad del órgano o la animadversión de alguno de sus miembros".En este sentido, defiende que el hecho de que algún miembro de la JEC "se hubiera pronunciado sobre determinadas cuestiones objeto del debate políticopara evidenciar" que sus resoluciones tienen una intencionalidad política.El presidente declaró el 15 de mayo ante el tribunal como investigado por esta causa, donde afirmó: "Sí, desobedecí, porque yode la ciudadanía de defensa de los derechos humanos", y la Fiscalía pide condenarle a una, y multarle conAdemás, laejercida por Vox solicita para el presidente una multa de 72.000 euros y la inhabilitación para empleo o cargo público por un plazo de dos años, que incluye su inhabilitación para el ejercicio de funciones de gobierno o de cualquier otro cargo público de ámbito local, autonómico, estatal o europeo.