González pide deslindar posibles irregularidades individuales de la actuación de BBVA, que tilda de intachable

El expresidente de BBVA Francisco González ha pedido, tras conocer la imputación al banco por cohecho y corrupción en el caso Villarejo , que califica de "intachable" y "por encima de lo exigible" en materia de gobierno corporativo."Considero muy importante afrontar la investigación abierta con total transparencia, y, de la actuación del banco en su conjunto que, no me cabe duda, ha sido intachable y con un cumplimiento por encima de lo exigible en materia de gobierno corporativo y cumplimiento normativo", señala en una declaración institucional a la que tuvo acceso Europa Press.Tras calificar a BBVA como "una gran institución", con más de 125.000 "excelentes" profesionales en España y a nivel internacional, millones de clientes, numerosos accionistas y un impacto social "muy relevante", González asegura que desde que se abrió la pieza BBVA, ha estado "máximamente interesado" en colaborar con la Justicia, "con la mayor transparencia y objetividad, al objeto de"Tengo la mayor confianza en el Grupo BBVA, en sus órganos de gobierno y sus profesionales, y por supuesto, todos confiamos plenamente en que, incide.González deja claro que durante su mandato en el banco,, se ha trabajado siempre con el máximo cumplimiento de la legalidad. "Durante mi presidencia en BBVA, hemos trabajado bajo unos estrictos estándares de conducta y hemos actuado dentro de la más estricta legalidad para defender los intereses del banco, esto es, de sus profesionales, sus accionistas, sus clientes y los intereses generales de la sociedad", explica.A este respecto, detalla que en mayo de 2018, nada más tener conocimiento a través de lo publicado en un medio de comunicación de la contratación de la empresa Cenyt,, por parte del banco, impulsó una investigación interna en BBVA para identificar cualquier actuación irregular que se hubiera producido.Posteriormente esa investigación interna fue ampliada, en enero de 2019, por la actual presidencia,, realizado por terceros independientes (Garrigues, Uría Menéndez y PwC). Así, González subraya que el banco ha venido colaborando "desde el primer momento" con la investigación judicial y ha aportado toda la documentación en su poder, incluidos los resultados del "profundo y exhaustivo" estudio Forensic, tal y como ha manifestado públicamente el propio banco.González cedió la presidencia al banco el 31 de diciembre de 2018 a Carlos Torres Vila y. Únicamente mantenía la presidencia de honor del banco y de la Fundación BBVA,Más tarde, el 14 del pasado mes de marzo y un día antes de la celebración de la junta general de accionistas del grupo, el banquero decidió abandonar "temporalmente" los cargos en la Fundación y en el banco a la espera de que concluyeran las investigaciones en curso sobre el caso Villarejo "".No obstante, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón añadió una novena pieza al conocido como caso Támden , relativa a los trabajos desempeñados por José Manuel Villarejo,Esta pieza de la causa Tándem –que se encuentra bajo secreto de sumario– es muy compleja y ha ido creciendo a medida que ha avanzado el trabajo de los investigadores. De hecho,, dada la abundancia de contratos y de aristas en cada uno de los trabajos que la mercantil de Villarejo, Cenyt, habría venido desempeñando para BBVA desde el año 2004. La parte más conocida es la denominada operación Trampa , el despliegue que habría orquestado Villarejo para conseguir frenar el desembarco de la constructora Sacyr en el Consejo de Administración del banco.En la pieza ya hay varios imputados, entre ellos el exjefe de seguridad de BBVA, Julio Corrochano –también excomisario de la Policía–, a quien el juez dejó el libertad bajo fianza de 300.000 euros el pasado 5 de julioIgualmenteen relación a los encargos que la entidad financiera habría realizado bajo presidencia de González. Se trata de la sustituta de Corrochano, Inés Díaz Ochagavia; el consejero delegado de BBVA hasta 2015 Ángel Cano, el jefe de grupo en el equipo de Seguridad del banco Nazario Campo Campuzano; y el director de Red Banca Comercial en la entidad Ignacio Pérez Caballero.También están investigados el que fuera jefe de Riesgos para España y Portugal y después responsable de BBVA Real Estate Antonio Béjar González (estituido el viernes como presidente de Distrito Castellana Norte), el miembro hasta 2018 del Comité de Dirección de la entidad financiera Ricardo Gómez Barredo y su ex director de Finanzas, Javier Malagón Navas,Este lunes, además,por los presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción, aceptando así la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción de investigar si el banco habría encargado a Cenyt, grupo empresarial del comisario,Horas después de conocerse la imputación del banco,en el que afirmaba que la "prioridad" de la entidad es el esclarecimiento de los hechos y la colaboración con la Justicia, reiterando que la condición de investigado "no implica, en esta fase preliminar del procedimiento, la acusación formal por ningún delito" y destacando que BBVA ha venido aportando información a la causa desde su inicio.