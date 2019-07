Podemos insiste en la coalición como único esquema estable que garantiza que los acuerdos programáticos se cumplen

Publicada el 30/07/2019 a las 19:03 Actualizada el 30/07/2019 a las 19:26

El secretario de Acción de Gobierno y responsable del Comité negociador de Pactos de Podemos, Pablo Echenique, ha señalado este martes que la opción de que Unidas Podemos esté en un gobierno de coalición con el PSOE esa la vez que permite garantizar que los acuerdos programáticos entre ambas formaciones se acaban cumpliendo.De este manera, desde Podemos se reafirman en su idea de alcanzar antes del 23 de septiembre un acuerdo con los socialistas que lleve a los morados a ocupar puestos en el Consejo de Ministros. Se mantienen firmes en su postura a pesar de que en los últimos días, después de que fracasara la investidura de Pedro Sánchez, tanto desde IU como desde la corriente Anticapitalista vieran como una opción de peso"El problema de eso es que ya lo hemos probado y fracasó. Cuando se produjo la moción de censura en la que le dimos a Sánchez la Presidencia del Gobierno a cambio de nada, le dijimos que si no formaba un Gobierno de coalición iba a ser un gobierno muy inestable. No nos equivocamos, duró ocho meses, fue inestable y los acuerdos programáticos no se cumplieron", ha recordado Echenique, para luego añadir que aunque respeta la opinión de IU y Anticapitalistas,y "todos estaban de acuerdo en esta posición".En este sentido, el dirigente morado ha recordado que han defendido esa opción desde antes de las elecciones y que incluso el propiopara hacer un gobierno de coalición con Unidas Podemos.Por el momento, desde la formación morada continúan esperando la llamada de Moncloa para volver a sentarse a negociar, ypor parte del Gobierno". Este lunes, señaló que en caso de que deban hacerlo, no les importa ser ellos los que se pongan en contacto con el PSOE para cerrar un encuentro.