La ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, y el exministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria,al no estar obligados por ley a ello y no tener el parlamento autonómico competencias para solicitarlo.Este martes el Parlament ha decidido llevar ante la Fiscalía a Teresa Ribera, a José Manuel Soria y al director del departamento de recursos geológicos del Instituto Geológico y Minero de España, Juan José Durán,Así lo ha aprobado la Mesa de la Cámara con el voto favorable de la mayoría que tienen JxCat y ERC en este órgano, pese a que Cs y el PSC-Units han votado en contra, han explicado fuentes parlamentarias. La decisión se ha adoptado después de queSin embargo, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica han informado a Europa Press queen base al criterio mantenido por el Consejo de Estado que desde 1986 y que ha plasmado en sus dictámenes números 34/2003; 643/2012; 194/2013; 992/2013; 175/2015 y 363/2019. Además, añaden que la actuación va en concordancia con la aplicación de la doctrina mantenida por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en su auto de 7 de julio de 2016.Dicha doctrina establece que "los miembros del Gobierno de la Nación y los Órganos de la Administración General del Estado no están obligados a atender los requerimientos de comparecencia o las solicitudes de información realizados por los parlamentos autonómicos,Así, confirman que Ribera no atenderá a tal solicitud. Esta postura sería la que, presumiblemente podría adoptar también el exministro Soria, en concordancia con lo realizado hasta la fecha.Ahora, el parlamento autonómico volverá a enviarles su petición, igual que ya hizo con el expresidente Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y los exministros María Dolores de Cosepdal y Juan Ignacio ZoidoEn ese caso, la Fiscalía Superior de Cataluña ya ha archivado esta investigación porque considera que la negativa a comparecer en la comisión "carece de relevancia penal" y, por lo que es previsible que ocurra lo mismo en el caso de Ribera, Soria y Durán.