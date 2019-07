El juez Calama abre diligencias y pide un informe a la Fiscalía sobre los homenajes a etarras en Hernani y Oñate

Publicada el 31/07/2019 a las 18:08 Actualizada el 31/07/2019 a las 18:20

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha abierto diligencias y ha solicitadopor la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) contra los actos deen las localidades vascas de Hernani y Oñate (Gipuzkoa). Los actos del fin de semana también fueron denunciados por la Delegación del Gobierno en el País Vasco y Covite.En los autos de apertura de las investigaciones, a los que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 comunica la incoación al Ministerio Fiscal, al que da traslado de lasactuaciones "a fin de que tome conocimiento e informe si procede aceptar la competencia y, en su caso, diligencias a practicar".El pasado sábado la localidad guipuzcoana decelebró un homenaje al ex número dos de ETA, que abandonó la prisión de Zuera tras cumplir 29 años de condena. Lo mismo ocurrió el domingo, en, condenado por el secuestró a Ortega Lara, tras quedar libre después de 22 años en prisión.Según confirmaron fuentes del Ejecutivo a Europa Press, estos actos son "", pues el recibimiento de los presos etarras por parte de sus familias no puede convertirse en ningún caso en homenajes públicos en el que se hace un reconocimiento del preso y se legitiman sus crímenes. Por ello, pusieron los hechos en conocimiento del Ministerio Público, que no ha actuado hasta el momento porque, dado que la AVT había también denunciado, el asuntoEn la misma línea se han manifestado, al considerar que se han incurrido en delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas del terrorismo.Por su parte, Covite que ha pedido a la Audiencia Nacional que ", en la cesión de los espacios públicos para las celebraciones de los homenajes".