ante el Ayuntamiento de Sotosalbos (Segovia) para que actúe de oficio y dé de baja al senador Javier Maroto del padrón por "", según ha informado Europa Press.La secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez, ha avanzado que el PSOE dará este nuevo paso después de que los responsables del Ayuntamiento no hayan contestado a la demanda de los socialistas, quienes dieron una semana de plazo al Ayuntamiento del municipio para que anulara la tramitación de empadronamiento de Maroto, natural de Vitoria y cabeza de lista por Álava en las pasadas elecciones generales, provincia por la que los conservadores no obtuvieron escaño.Gómez se ha agarrado a la Ley de Bases de Régimen Local para insistir en la necesidad de que el Ayuntamiento actúe de oficio porque con arreglo a la normativa. "No creemos que esa sea su residencia habitual", ha aseverado.La secretaria del Grupo Parlamentario Socialista ha anunciado la presentación de este recurso tras asistir a la Junta de Portavoces, donde el PSOE ha reclamado la. En concreto, la viceportavoz del PSOE, Virginia Barcones, insistió en que se ve reflejada en la misma su pregunta sobre si el Parlamento regional considera como declaración responsable el parte de empadronamiento, algo que finalmente se llevó a efecto.