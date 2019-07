Sánchez anuncia que buscará el respaldo de las organizaciones sociales para plantear a UP un Gobierno a la portuguesa

Publicada el 31/07/2019 a las 18:37 Actualizada el 31/07/2019 a las 18:47

Sin apelaciones a la abstención de PP y Cs

“Impedir la repetición electoral esy voy a trabajar sin descanso en las próximas semanas para superar” ese riesgo, prometió este miércoles Pedro Sánchez a los militantes de su partido a través de una carta “Queremos construir Gobierno. Y para ello”, anunció el presidente en funciones, “desde mañana mismo [por el jueves], comenzaré acomo asociaciones feministas, ecologistas, agentes sociales, agrupaciones del tercer sector para que puedan colaborar en la creación de un espacio común para alcanzar un Gobierno progresista”.A lo largo de los próximos días, añade en la misiva, “elaboraremos una propuesta abierta en base a este espacio común quede carácter programático vinculado con la sociedad civil”.Un acuerdo que Sánchez quiere materializar “siguiendo el modelo de experiencias próximas en la distancia, como la de Portugal, o en el tiempo, como la de Dinamarca”, donde “gobiernan partidos socialdemócratas, como fuerzas más votadas”, “pero contandoque garantizan no sólo la estabilidad política, sino también el cumplimiento de un programa de gobierno consensuado desde la izquierda”.El presidente en funciones busca de este modo la complicidad de las organizaciones sociales para “ofrecer una salida al bloqueo de la mano de una sociedad civil que demanda de la política responsabilidad y sentido de Estado”. “No vamos a tirar la toalla; me implicaré personalmente y de forma decidida durante las próximas semanas” para conseguirlo, promete a los militantes socialistas.En su carta, el líder socialista afirma estar “convencido de que [un gobierno a la portuguesa y no de coalición] espara abordar los retos que tiene por delante nuestro país. Yen el que otros actores, de forma irresponsable, están decididos a mantener a España”, añade en referencia a la derecha pero sin mencionar a PP y Cs, a cuyos líderes había pedido reiteradamente hasta ahora que se abstuvieran para facilitar su investidura.“Queremos impulsar la constitución de un gobierno progresista que sea útil a la ciudadanía”, afirma Sánchez al final de su misiva. Un ejecutivo “capaz de tender la mano desde la firmeza de nuestras convicciones, y de abrirla con generosidadEn la misma carta, Sánchez explica a sus militantes que en los últimos meses, después de las elecciones del 28 de abril, bcomo una alternativa lógica, a partir de las coincidencias programáticas de dos fuerzas que habían trabajado juntas en el último año con buenos resultados”. Y desgrana las cuatro “formas de colaboración” que trasladó a Pablo Iglesias; un pacto de legislatura, un Gobierno de cooperación, la entrada en el Ejecutivo de independientes próximos a UP y, finalmente, un Gobierno de coalición “inédito en nuestro país desde la restauración de la democracia a través de una vicepresidencia y tres ministerios en áreas muy relevantes. Suponía ir mucho más allá de lo que nunca se había ido en España en las últimas cuatro décadas”, subraya.“Llegamos a aceptar formar un Gobierno de coalición con Unidas Podemos. Peroprecisa el secretario general del PSOE. Y “todas las fórmulas fueron rechazadas con diversos argumentos y sin tener en cuenta que estábamos planteando una oferta sin precedentes en nuestra historia reciente”, lamenta.Pese a ello, añade, “el Gobierno progresista puede salir adelante”. Por eso, subraya, quiere trasladar “un mensaje de esperanza en el futuro inmediato porque es posible el acuerdo. Un acuerdo para