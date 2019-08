María Chivite defiende los "acuerdos entre diferentes" y pide que "la pluralidad no se utilice como arma arrojadiza"

Publicada el 01/08/2019 a las 13:06 Actualizada el 01/08/2019 a las 13:07

La candidata del PSN a la Presidencia de Navarra,, ha defendido en el arranque de la sesión de su investidura quey "esa pluralidad exige acuerdos entre diferentes para lograrque permitan avanzar en la igualdad de oportunidades, en la cohesión social y territorial, en la innovación como eje del desarrollo", según ha recogido Europa Press.Durante su intervención, María Chivite ha reclamado que los acuerdos sirvan para "avanzar también en una convivencia en la que esa pluralidad, esa diversidad que nos caracteriza,".La dirigente socialista ha afirmado que están "ante un acuerdo entre la izquierda y el nacionalismo que no es nuevo ni en España ni en Navarra porque ya se da en otras instituciones ycuando los actores se sitúan en la centralidad política, centralidad que refleja la pluralidad pero que sabe dejar a un lado las diferencias, legítimas en democracia, para anteponer cuestiones de calado progresista que responden a una sensibilidad social mayoritaria".Chivite se ha mostrado "convencida de que los gurús del desastre tendrán que virar de posición cuando los hechos demuestren que éste será, y que por tanto sus propuestas no serán ni extrañas, ni sectarias, ni pondrán en riesgo nada ni supondrán ninguna catástrofe". "Serán, y procuraremos siempre atender al interés general", ha asegurado.La candidata socialista ha defendido que "". "No lo es ni desde un punto de vista social, ni territorial, ni ideológico. Ni debe serlo. Por eso, mi candidatura a la Presidencia tiene un compromiso claro con el respeto a la diferencia así como con la prevalencia del interés general", ha asegurado.Chivite ha afirmado que el Gobierno que se dispone a encabezar "seráy que se merece gobernantes que sepan superar las diferencias y acordar y no que hagan de la diferencia un escollo y del acuerdo un problema".La candidata socialista ha señalado que se presenta a la investidura "con el mejor soporte posible, que es, con un proyecto acordado entre cuatro de las fuerzas parlamentarias que, si bien no suponen una mayoría absoluta, sí suponen la mayoría más amplia que se ha podido construir atendiendo al mensaje que la ciudadanía dejó en las urnas el pasado mes de mayo".María Chivite cuenta con el apoyo de, que suman 23 escaños, a tres de la mayoría absoluta, por lo que la líder socialista necesita de la abstención de, que ya ha confirmado que posibilitará la investidura.Asisten al debate de investidura el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti; la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo; la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán; la portavoz de Ciudadanos, Lorena Roldán; y la secretaria general del Partido Socialista de Euskadi, Idoia Mendia, entre otros invitados.