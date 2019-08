Publicada el 01/08/2019 a las 19:34 Actualizada el 01/08/2019 a las 19:44

Javier Esparza: "Chivite se ha echado en las manos de Bildu"

"Sin EH Bildu no es posible ninguna alternativa a la derecha"

en la primera votación del debate de su investidura al recibir el voto en contra de Navarra Suma y de EH Bildu, 27 votos en total, frente a los 23 apoyos que ha sumado de PSN, Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra, informa Europa Press.De esta forma, tal y como estaba previsto, María Chivite. En este caso, está previsto que, lo que posibilitará la investidura. María Chivite sumaría 23 votos a favor, 22 en contra y cinco abstenciones.La candidata socialista ha dedicado este jueves una hora para presentar su programa político tras el acuerdo alcanzado entre PSN, Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra. Por la tarde, las intervenciones de los grupos y las respuestas de María Chivite se han prolongado durante cuatro horas aproximadamente.Desde la tribuna de invitados han asistido a la sesión el delegado del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti; la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo; la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán; la portavoz de Ciudadanos, Lorena Roldán; la secretaria general del Partido Socialista de Euskadi; Idoia Mendia; el diputado del PSN y secretario ejecutivo de Coordinación Territorial del PSOE, Santos Cerdán; los diputados de UPN Sergio Sayas y Carlos García Adanero; el secretario general de UGT de Navarra, Jesús Santos; y el secretario general de CCOO de Navarra, Chechu Rodríguez.María Chivite ha afirmado durante su intervención queChivite ha reconocido en la parte final de su intervención que "es verdad que la confianza hay que ganársela, no es un acto de fe" y por ello ha asegurado que, a dotar de valor a Navarra".La candidata socialista ha defendido que Navarra "es plural" y "y una prosperidad que permitan avanzar en la igualdad de oportunidades, en la cohesión social y territorial, en la innovación como eje del desarrollo".Durante su intervención, María Chivite ha reclamado que los acuerdos sirvan para "avanzar también en una convivencia en la que".La dirigente socialista ha afirmado que "estamos ante un acuerdo entre la izquierda y el nacionalismo que no es nuevo ni en España ni en Navarra porque ya se da en otras instituciones y, legítimas en democracia, para anteponer cuestiones de calado progresista que responden a una sensibilidad social mayoritaria".Chivite se ha mostrado "convencida de que, y que por tanto sus propuestas no serán ni extrañas, ni sectarias, ni pondrán en riesgo nada ni supondrán ninguna catástrofe". "Serán equilibradas, sensatas, razonables y razonadas, y procuraremos siempre atender al interés general", ha asegurado.Durante el debate, el presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado que la previsible investidura de la líder del PSN con la abstención de EH Bildu "marca un antes y un después" y ha afirmado que Chivite "".Esparza ha afirmado que "". "Se ha echado en brazos de EH Bildu y ha despreciado al 37 por ciento de los navarros que han votado a Navarra Suma y a muchos votantes socialistas que querían un gobierno constitucionalista", ha asegurado.Según Esparza, "la ambición de Chivite por ser presidenta a cualquier precio ha acabado con su dignidad política, se ha vendido por un sillón, su gobierno es un engaño a los ciudadanos, este PSN no es de fiar, perdieron en el terreno de juego y han ganado en los despachos del señor Sánchez y del señor Otegi".El portavoz parlamentario del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que los socialistas navarros "han cumplido su palabra hasta al final" al no haber "negociado" la formación de Gobierno "ni con Navarra Suma ni con EH Bildu" y ha reconocido que, habiendo alcanzado un acuerdo con Geroa Bai, Podemos e I-E que no llega a la mayoría absoluta, "".Por su parte, la presidenta del Gobierno foral en funciones y portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha apostado por "construir una segunda etapa hacia una Navarra mejor" yy ha afirmado que "los momentos más fructíferos y que más avances han supuesto siempre han sido a raíz del diálogo y la negociación entre diferentes". "El acuerdo es el resultado más palpable de la democracia, el beneficio final del único modelo de convivencia que respeta y defiende los derechos humanos", ha añadido la portavoz de Geroa Bai.La portavoz parlamentaria de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha afirmado que sin la formación abertzale "no es posible construir ninguna alternativa a la derecha en Navarra" y ha subrayado queAsí, Bakartxo Ruiz ha advertido de que "cualquier iniciativa" que se quiera sacar adelante "se tendrá que hablar y negociar, y va a ser necesario llegar a acuerdos, y si no se hace, no saldrá la iniciativa". "Vamos a estar en la oposición, contundente cuando haga falta y constructiva cuando sea posible", ha asegurado.El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha destacado que el voto afirmativo de su grupo a la investidura de la socialista María Chivite "". Buil ha reconocido que su formación "ha pagado en sufrimiento y en votos para conseguir una mayor madurez" si bien ha remarcado que "nadie confunda nuestra humildad con domesticación ni institucionalidad, ni nuestras dificultades por derrotas".Por último, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha afirmado que, con el acuerdo programático que ha alcanzado con PSN, Geroa Bai y Podemos y el apoyo a la candidata socialista,, empeñados en recuperar el espacio perdido y ampliando la influencia en las calles".