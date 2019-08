Celaá rechaza el Gobierno de coalición porque UP “socavó la confianza” al querer “dos gobiernos en uno”

Publicada el 02/08/2019 a las 14:09 Actualizada el 02/08/2019 a las 14:18

La ministra portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá atribuyó este viernes la decisión de Pedro Sánchez de descartar cualquier posibilidad de volver a negociar un Gobierno de coalición con Unidas Podemos a la intención que, según ella, tenía esta formación de“Encontramos dos visiones contrapuestas”, explicó: quienes querían “dos gobiernos en uno y quienes no. Y un país necesita un solo Gobierno, cohesionado, fuerte y solvente”. Las contradicciones entre una visión y otra, añadió la ministra,y por ello [el acuerdo de coalición] no pudo ser”. No se trataba solamente de un problema “aritmético”, abundó Celaá, sino de “concepción” de lo que debe ser un gobierno. “Se vio que no parecía posible y eso socavó la confianza”, remató.A pesar de ello, añadió la portavoz del Ejecutivo,hablando con organizaciones sociales: “Vamos a mejorar el programa, actualizarlo, y ver si a través de él encontramos un espacio común o compartido” que haga posible un acuerdo con Unidas Podemos para investir al líder del PSOE pero sin formar un Gobierno de coalición. Y “poner en marcha la segunda transición de la que hablaba Sánchez en la investidura”.Un “espacio compartido”, insistió, “con esa otra parte de la izquierda con la que no nos hemos entendido” en la coalición pero con la que “sí queremos seguir entendiéndonos” con otro modelo, pero a la que Sánchez no se dirigirá hasta que no complete las reuniones que ha programado con organizaciones sociales —la próxima ha sido fijada para el martes—., indicó Celaá.La ministra no aclaró si Sánchez descarta presentarse a una nueva investidura siguiendo el formato que ya ensayó la semana pasada —sin contar con apoyo suficiente para salir elegido— pero sí garantizó que “el presidente e funciones va aexitosa. “Si no existe”, añadió crípticamente, “adoptara sus decisiones”.También insistió en que Sánchezpara conseguir un acuerdo en septiembre que evite una repetición de las elecciones ypara que la investidura no dependa del voto de las fuerzas independentistas. “La prioridad es impedir una nueva convocatoria electoral”, subrayó.