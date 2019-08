Feministas culpan del repunte de asesinatos machistas a las opiniones políticas que "banalizan" la violencia de género

Publicada el 02/08/2019 a las 13:35 Actualizada el 02/08/2019 a las 13:36

Opiniones políticas que "quitan importancia" al machismo

37 mujeres asesinadas en 2019

La Federación de Mujeres Progresistas y la asociación Mujeres Juristas Themis han culpado a las, dato que asciende aen lo que va de 2019, según datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.En concreto, la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, ha señalado a Europa Press que "pondría el acento en la banalización que se está haciendo de la violencia de género".En este sentido, ha añadido que estas opiniones hacen que ", sino que se ven comprendidos y justificados" en las agresiones contra sus parejas y exparejas y "no sienten"."Sienten cierta comprensión a su comportamiento violento y", ha explicado la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas.Por otro lado, Besteiro ha destacado que como hay "menos crisis económica y mayor empleo"y se atreven a denunciar más y a separar y divorciarse más".En su opinión, al tener menor dependencia del maltratador las víctimas "se atreven a plantar cara más y eso produce un incremento del riesgo". "Muchas de las asesinadas estaban en trámite de divorcio, habían decidido plantar cara al maltratador y eso produce", ha precisado.La vicepresidenta de Mujeres Juristas Themis, Altamira Gonzalo, también ha culpado del aumento de mujeres asesinadas a las opiniones políticas que "quitan importancia" a las conductas machistas y que", algo que, a su juicio, ""."Si no se denuncia,Cuando no se avanza socialmente haciendo más eficaz la lucha contra la violencia de género, sino que esta se torpedea sobre todo por parte de un partido político, tenemos este aumento de la violencia de género", ha criticado Gonzalo.Por su parte, la presidenta de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, ha dicho que no está de acuerdo en hablar "de repunte" de asesinatos por violencia de género, sino que, ha sentenciado.Sin embargo, ha apostado pory ha animado a las mujeres a que denuncien y que "a partir de ahí se las proteja". "Es desolador no poder llegar a la cifra de", ha lamentado.La última actualización corresponde al caso de(Burgos), presuntamente a manos de su marido, que después se suicidó. Uno de los hijos del matrimonio, de 29 años, también resultó herido grave. Según la estadística de la Delegación del Gobierno, no existían denuncias previas por violencia de género y la víctima no tenía hijos menores de edad.Del total de 37 víctimas mortales desde enero hasta julio de 2019 (la segunda peor cifra registrada en los siete primeros meses del año desde que hay estadísticas oficiales, desde 2003)Además, 27 de ellas convivían con su presunto agresor. Desde feminicio.net, la cifra asciende a 59 víctimas mortales.Además, de acuerdo a la estadística del Gobierno, desde enero permanece en investigación el caso de Romina Celeste Núñez, desaparecida el día de Año Nuevo en Costa Teguise (Lanzarote). Estos mismos datos reflejan que en lo que va de 2019,contra sus madres mientras que se contabilizan dos menores como víctimas de la violencia de género en lo que va de año.El último ha sido el del niño de 11 años asesinado presuntamente por su padre en la provincia de Murcia el pasado 25 de julio, quien posteriormente se suicidó, un caso en el que se existían denuncias previas de la madre hacia el presunto agresor por violencia de género.