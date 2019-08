Ciudadanos quiere aplicar ya el 155 en Cataluña: "No hay que esperar al asesinato para detener al asesino"

Publicada el 03/08/2019 a las 12:35 Actualizada el 03/08/2019 a las 13:02

Cs está de acuerdo con las dos sentencias del Tribunal Constitucional que avalaron la aplicación que se hizo del 155

Villegas espera que el independentismo pierda apoyo social

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas , considera que actualmente "se dan las circunstancias" para volver a aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña porque el Gobierno de Quim Torra está gestionando algunas competencias de forma "torticera" y porque, a su juicio, no hay que esperar a que se repita el "asesinato" y ya existe el riesgo de que el independentismo reactive el procés, informa Europa Press."Nosotros creemos que se dan las circunstancias del 155", ha afirmado en una entrevista con Europa Press, tras recordar que su partido abogó por mantener esta medida después de que se formara el nuevo Ejecutivo catalán presidido por Torra en junio de 2018."Ya dijimos que no lo hubiéramos dejado de aplicar. Al final, el, pero las razones para aplicarlo siguen ahí. La prueba de que hay competencias que se aplican de forma torticera es la prueba de que hay que aplicar el 155", ha manifestado.Esa gestión "torticera" de las competencias se da, a su modo de ver, en el ámbito de la educación, ya quepara ver si hablan en castellano o en catalán, y también con los Mossos d'Esquadra, un instituto armado que la Generalitat "maneja a sus anchas", y con la actividad de las embajadas catalanas en el extranjero.Igualmente, Villegas ha, avisando de que los políticos que sean condenados en el juicio por el proceso independentista podrían obtener beneficios similares a los del ex secretario general de Convergència (CDC) Oriol Pujol. El hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol obtuvo el tercer grado tan solo dos meses y medio después de haber ingresado en prisión, donde cumplía una condena de dos años y medio por delitos de corrupción.El secretario general de Cs cree que estoen materia penitenciaria en Cataluña, porque las demás competencias seguirían estando "en manos de los que no quieren cumplir la Constitución y el Estatuto de Autonomía"."Yo creo que la anomalía en este caso no es que las competencias estén transferidas, sino que haya un Gobierno de la Generalitat en el que mandan los golpistas, mandan los que quieren saltarse la ley. Por eso nosotros hemos defendido la aplicación del 155", ha explicado.Además, Villegas ha esgrimido otro argumento para defender que se recurra ya mismo al artículo 155 de la Constitución, que fue activado por el Senado en 2017 para que el Gobierno central asumiera las competencias de la Generalitat tras el referéndum ilegal del 1 de octubre y la posterior declaración unilateral de independencia.Según ha señalado,-aunque no han precisado exactamente el qué- y, por tanto, "ese riesgo está ahí encima de la mesa". "Están diciendo que si el Estado de Derecho emite unas sentencias condenatorias con los golpistas, van a reaccionar, intentan chantajear al Estado de Derecho", ha añadido.El dirigente de Ciudadanos sostiene que. "Cuando lo está preparando, cuando lo está anunciando, cuando está diciendo 'lo voy a hacer, lo voy a matar', pues es suficiente para actuar", ha afirmado, indicando que si se puede seguir este criterio en Derecho Penal, con más razón se puede emplear para aplicar un artículo de la Constitución "frente a un incumplimiento de un político ejerciendo su cargo".Además, ha señalado que Cs está de acuerdo con las dos sentencias del Tribunal Constitucional del pasado 5 de julio que avalaron la aplicación que se hizo del 155, en el sentido de que "hay que aplicarlo mientras se den las circunstancias que lo han motivado".Sin embargo, el, que se utiliza cuando no existen otras vías para hacer que un gobierno autonómico cumpla la ley, y que, mientras que Cs quería que fuera indefinida, hasta que Torra se comprometiera a respetar la ley y las sentencias judiciales.Por otro lado, sobre la aparente división entre los distintos partidos y entidades independentistas, Villegas ha lamentado que, "por desgracia", el".En este contexto, ha recordado que el mensaje que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián , transmitió al presidente del Gobierno en funciones la semana pasada en el debate de investidura fue "date prisa, que cuando llegue la sentencia nos vamos a tener que poner duros otra vez contra España". "No se esconden", ha concluido.Por ello, ha restado importancia a lo que ocurra en las cúpulas de las formaciones separatistas, que, en su opinión,, aunque unas "quieran la independencia ahora" y otras "dentro de cinco años".La "esperanza" es que "ese darse contra el muro de la democracia y del Estado de Derecho haga que", que se den cuenta de que "no solamente no es deseable la secesión, sino que es imposible", y que si se intenta alcanzar incumpliendo la ley, eso tiene consecuencias."Yo espero que el verse en ese callejón sin salida, el ver que eso que les habían contado del viaje a Ítaca, en el que todo eran ventajas y todos iban a ganar dinero, que iban a ser más ricos e iban a seguir en la Unión Europea, el darse cuenta de todas las mentiras que les habían dicho haga que se vayan descolgando catalanes de esas propuestas independentistas", ha afirmado.El número dos de Ciudadanos confía en que para las próximas elecciones autonómicas,y, esta vez sí, pueda sumar una mayoría parlamentaria que le permita gobernar.Respecto a, Villegas les ha restado credibilidad. Ha señalado que "el Tezanos catalán, el CIS de Torra" -el Centro de Estudios de Opinión catalán-, ya les daba un resultado parecido antes de los comicios de 2017 y luego los ganaron."Está claro que nunca hay que confiarse", pero "estamos trabajando muy duro en Cataluña y seguimos siendo la referencia de aquellos que quieren ser seguir siendo catalanes, españoles y europeos", ha asegurado.