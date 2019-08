Lambán dice que los retos de Aragón "no son privativos de izquierda o derecha, requieren gobernanzas instaladas en la centralidad"

Publicada el 03/08/2019 a las 15:50 Actualizada el 03/08/2019 a las 16:58

Retos del nuevo Ejecutivo en Aragón

"La confrontación dé paso a la cultura de la colaboración", pide Carmen Calvo

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán , ha manifestado que la Comunidad autónoma "tiene retos importantes", pero también "grandes oportunidades" que "para su gestión exitosa" no pueden depender de un solo partido" y "no pueden ser privativos de la izquierda o la derecha,", como así lo han demostrado los resultados de las elecciones autonómicas del pasado 26 de mayo, informa Europa Press.Lambán se ha pronunciado así en el discurso realizado tras prometer su cargo, después de ser reelegido presidente de la Comunidad el miércoles pasado , acto que se ha celebrado en el Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón.En el acto han participado, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad,, y el ministro de Fomento,, así como el presidente del Parlamento autonómico,, el alcalde de Zaragoza,, el Justicia de Aragón,, además de diputados y representantes de otros parlamentos autonómicos y otras autoridades civiles y militares.Lambán, que ha apelado, ha apuntado que "la próxima semana se va a constituir un gobierno de coalición entre cuatro partidos políticos de ideología diversas, pero agrupados entorno a un ideal más sugerente, una manera de pensar y construir Aragón como un proyecto común".Además de expresar su agradecimiento a los grupos que han hecho posible su investidura,, así como a los ciudadanos que eligieron a los diputados de estos grupos, ha abogado por la "centralidad" en la política y por "la anteposición del interés general a los intereses de partido".Lambán ha esgrimido que la políticay de un "punto de locura razonada", para apelar "al genial caballero andante Don Quijote de la Mancha y a su altísima visión y alta altura de miras" para "compartir propósitos entre todos antes que encaminar nuestros esfuerzos políticos por la vía de nuestra ideología".A su entender, a partir de ahí, "se abre un espacio de colaboración amplísimo y allí se ha inscrito el trabajo de estas cuatro fuerzas para formar el gobierno de los próximos cuatro años", unque "tiene como norma rectora el, que es en sí mismo un programa político formidable".Lambán ha añadido que instrumento es el autogobierno, particularmente el gobierno de la Comunidad, para lograr un Aragón más social, verde, digital "y plenamente alienado y comprometido con la Constitución y con España".El presidente de Aragón ha desgranado algunas de las líneas de acción del nuevo Ejecutivo, como lograr una Comunidad "de hombres y mujeres libres e iguales", donde haya más derechos, un Aragón que encuentre ", que es tanto como reinventarlo y hacer un modelo habitacional que se inscriba en los parámetros actuales de la economía y sea respetuoso con biodiversidad y el medio ambiente".Igualmente, ha planteado el desarrollo de un, para impulsar la industria 4.0, con el conocimiento como "principal factor de crecimiento" para subrayar que en esta Comunidad "sobra talento" y este puede ser territorio "líder" en esta materia.Al mismo tiempo, ha apostado por un Aragón "firmemente alienado con la Constitución de 1978 y con este gran país que es España" porque esta tierra es "parte constituyente y constitutiva" de esta nación, algo que "le obliga a contribuir a la solución de sus problemas y le emplaza a construir la España del siglo XXI desde el ejercicio del autogobierno". El presidente de Aragón ha afirmado que el autogobierno "permite desplegar todas las posibilidades de cada Comunidad autónoma con el éxito asegurado porque la suma de las partes será siempre infitinamente superior al todo centralizado".Ha esgrimido que, entre los que ha citado la reapertura internacional de la línea ferroviaria del Canfranc, el Corredor Cantábrico Mediterráneo y el mudo logístico, y por eso ha pedido "un ejercicio de lealtad compartida", para que los proyectos de la Comunidad se entienda también como "prioritarios para España".Lambán ha reconocido al respecto que en el actual Gobierno central "nos hemos encontrado siempre con respuestas positivas, que os agradezco y pido que trasladéis al presidente del gobierno", ha dicho a los representantes del Ejecutivo central en el acto.El discurso del presidente ha contado también con una parte emotiva, en la que se ha declarado "que decidió servirla desde el noble ejercicio de la política", para asegurar que "si hubiera una hormona del aragonesismo", sufriría "trastornos importantes por exceso de la misma".Lambán ha recordado a su familia, que ha dicho que tiene constancia de que desde el siglo XVIII está instalada en el municipio zaragozano de Ejea de los Caballeros, dedicada a la agricultura, y ha expresado su admiración por el Pirineo, Ordesa, el Moncayo, las montañas ibéricas del sur, el Monasterio de San Juan de la Peña, la catedral de la Seo de Zaragoza y la de Albarracín.", se ha comprometido, tras asegurar que es "inenarrable" la sensación y el sentimiento de tomar posesión por segunda vez de un cargo que supone presidir una comunidad política que tiene mil años de historia.La vicepresidenta del Gobierno central, Carmen Calvo , quien también ha intervenido en el acto, ha sostenido que el momento actual pide que "la confrontación dé paso a la cultura de la colaboración", que" porque "no hay otra fórmula de asentar la convivencia de un país rico en todos y cada uno de sus registros, social, económico y territorial". "Tenemos que ir todos aprendido a construir una convivencia" con "nuevas fórmulas que hagan que la política solo pueda transitar por el espacio del respeto y del reconocimiento al otro".Sobre Lambán, ha dicho quey "sabes que el diferente no es tu enemigo, sino quien aporta otro punto de vista que nace de la libertad de los ciudadanos".Para Calvo, "lo único y, también de todos los españoles", el respeto a la libertad "que nos hace diversos" y que el progreso y el desarrollo "alcance a todos". "Eso es lo primero en Aragón y España, lo demás no es lo primero", ha sentenciado.Ha añadido que el Gobierno de España "en este momento y en el futuro que nos depare la política caminará de los esfuerzos que Aragón haga por el resto de España", para señalar como retos comunes afrontar el cambio climático y el problema de la despoblación,, ha comentado en referencia a una plataforma ciudadana con este nombre.También ha mencionado las políticas sociales, el "atajo de la violencia asesina de género que hace que las mujeres sean asesinadas por el hecho de serlo" y ha abogado por lograr la "igualdad rotunda en todas las de las desigualdades que hay que seguir desconstruyendo".