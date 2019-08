El PP apuesta por extender la coalición formada con Cs en Navarra a otras comunidades y la formación naranja se niega

Publicada el 04/08/2019 a las 13:02 Actualizada el 04/08/2019 a las 14:02

Según Ana Beltrán, Sánchez tiene en mente la posibilidad de indultar a los presos del procés

Ciudadanos remarca sus diferencias con el PP y asegura que se presentará con sus listas en toda España

Villegas ha justificado el acuerdo presupuestario en Andalucía, como el visto bueno de Cs a las propuestas de Vox en Murcia y en Madrid

Vox descarta cualquier alianza electoral con PP y Ciudadanos

La nueva vicesecretaria de Organización del PP y presidenta del partido en Navarra, Ana Beltrán , ha apostado pory más territorios. Ante el rechazo rotundo de Ciudadanos, ha recordado que también en la Comunidad Foral dieron un "portazo" al PP y luego al final aceptaron un acuerdo con Unión del Pueblo Navarro y el Partido Popular, informa Europa Press."Lay también una fórmula de gran generosidad por parte de los tres partidos que la hemos conformado", ha declarado Beltrán, que ha subrayado que la idea partió del PP "hace ya dos años" y se "consumó" en las elecciones del 26 de mayo con un "gran resultado".Beltrán ha señalado que ella siempre ha defendido que "ante circunstancias excepcionales había que tomar medidas excepcionales", como era el caso de Navarra. Eso sí, ha admitido que "hacer esta misma fórmula de gran coalición para España, eso habría que analizarlo en mayor profundidad". "Es un tema que requiere sosiego,, pero sí que sería bueno analizarlo", ha apostillado.Después de que, Beltrán ha respondido: "También en Navarra nos dieron un portazo, tanto UPN como Cs. Hay portadas (de periódico) en las que dijeron a mi propuesta que 'no'. Afortunadamente luego pasó el tiempo y fueron viendo que era muy importante para salvar a Navarra y así lo hicieron. Ahí lo dejo".Preguntada entonces si ve esperanza en que PP y Cs puedan buscar esas fórmulas de colaboración a nivel nacional, la responsable de Organización del PP ha asegurado que el líder del partido naranja, Albert Rivera,. "No puede cerrar la puerta", ha resaltado.En el caso de Cataluña, y ante la posibilidad de que elecciones autonómicas próximamente, se ha mostrado. A su entender, esa fórmula sería buena en esta región porque "concurren circunstancias muy similares a las de Navarra, con momentos excepcionales" que también deben llevar a "tomar medidas excepcionales" como hicieron en Navarra.Ante el hecho de que el Barómetro del Centro de Estudios de la Generalitat (CEO), Beltrán ha indicado que este tipo de hechos deja "bien claro que lo que tienen que hacer"."Juntos somos más y la unión hace la fuerza. Parece una frase hecha pero en política, y en estos casos tan serios y tan graves, con un golpe de Estado recientemente ejecutado en Cataluña es un momento excepcional en el que hay que tomar medidas excepcionales", ha proclamado.Ante la división en el independentismo, condel 11 de septiembre, Beltrán ha admitido que eso "y a la mayoría de los catalanes que no son independentistas y que por fin ven una oportunidad de que cambie" la situación en Cataluña. "Desde luego, nosotros seguiremos trabajando de la misma forma,, defendiendo a Cataluña", ha manifestado.La vicesecretaria de Organización del PP considera que Sánchez tiene en mente la posibilidad de indultar a los presos del procés que están siendo juzgados por el Tribunal Supremo y cuya sentencia se espera para el mes de septiembre.En este sentido, ha subrayado que es "muy sospechoso" que cuando el líder del PP, Pablo Casado, ha preguntado "en numerosas ocasiones" a Pedro Sánchez si los indultará,"Y eso deja una puerta abierta que, conociendo al señor Sánchez, con quien le gusta pactar y con quien ha llegado a ser presidente del Gobierno tras la moción de censura, pues desde luego parece que sí que es probable que esté planteándose el indulto", ha afirmado.Al ser preguntada si el PP es partidario de que el-la gestión de las cárceles catalanas es una competencia que Cataluña asumió en 1983-, Beltrán ha señalado que ante lo que están viendo estos días "a raíz de los presos que dieron el golpe de Estado,". "Sí, habría que estudiarlo", ha agregado.En cuanto a si cree que se dan las circunstancias para aplicar de nuevo el 155 de la Constitución en Cataluña, Beltrán ha pedido esperardel señor Torra"."Y entonces meditaremos si se dan las condiciones para volver a poner en marcha el 155", ha asegurado. Hace un mes, el Tribunal Constitucional acotó en sendas sentencias el periodo de vigencia del ese artículo, dejando claro que no se puede aplicar ni de manera indefinida ni ilimitada en el tiempo.Por otra parte, y ante los cambios en la cúpula del PP que anunció Pablo Casado ante la Junta Directiva del PP esta semana, ha rechazado de pleno que Casado haya hecho un equipo a su medida para evitar la crítica interna. "Casado lo que ha hecho es, de perfiles diferentes, con carreras profesionales también distintas y eso enriquece al partido", ha concluido.El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas , ha. Por el contrario, ha apostado por que la formación naranja concurra con sus propias siglas en toda España, para dejar claro que representa una alternativa distinta al PP, "reformista y profundamente regeneradora".de que ambos partidos busquen fórmulas de colaboración para unas elecciones,, para optimizar sus opciones de conseguir escaños."Yo creo que es bueno que haya diferentes opciones, y, para la gente de centro, para gente liberal. Es una opción con unas características propias que yo creo que sería malo que se diluyeran en cualquier otro tipo de operación", ha manifestado en una entrevista con Europa Press.Algunas de las características que definen a Ciudadanos y que "no hay otro" partido en España que las reúna son, según Villegas, suPor consiguiente, "si llegáramos a acuerdos con partidos que tienen mochilas de corrupción, o que son extremistas, o que no son reformistas, pues se quedaría diluida una alternativa que está creciendo y que cada vez tiene más fuerza", ha argumentado, aludiendo tanto al PP como, aparentemente, a Vox. Sobre esta última formación, ha indicado que en las últimas elecciones recibió 700.000 votos que no se tradujeron en escaños y, por tanto, "fueron a la basura".El dirigente naranja, como el País Vasco. "Ciudadanos, que es un partido que saca escaños en prácticamente todas las provincias, pues es lógico que presente su opción, una opción diferente a la de los demás partidos constitucionalistas", ha subrayado. "Tiene que presentarse en toda España con sus propias siglas y con su propia propuesta. Porque si no, estaríamos desvirtuando, diluyendo, haciendo que no se vieran las diferencias" con otros partidos que, por ejemplo, "arrastran mochilas de corrupción", ha señalado.Además, ha afirmado quey que ha venido precisamente para "cambiar un sistema que ha estado vigente durante treinta años". "Nosotros estamos ganando espacio, cada vez que hay elecciones, a costa de los viejos partidos" y "pretendemos seguir haciéndolo", ha recalcado.Para ello, seguirán presentando "propuestas diferentes" a las de estos dos partidos, como la despolitización de la Justicia y de los medios de comunicación públicos o la eliminación de los "chiringuitos políticos" en la Administración Pública.Por otro lado, el secretario general de Ciudadanos ha defendido la postura de su partido respecto a Vox. Tras las elecciones municipales y autonómicas de mayo, la Ejecutiva de Cs decidió que, con el cuál solo aceptarían reunirse para "explicarle" los pactos alcanzados con el PP.Villegas ha justificado tanto el, firmado por los tres partidos, como el, que permitió la investidura de Fernando López Miras y convertirá en presidenta a Isabel Díaz Ayuso."Con normalidad nos hemos sentado con Vox" para "convencerles de que no bloqueen la situación y dejen que haya gobiernos moderados y liberales pactados entre Cs y el PP", pero "en ninguna comunidad autónoma y en ningún ayuntamiento hay un gobierno en el que esté Vox, que es lo que se votó en la Ejecutiva del partido, y; eso es lo que votó la Ejecutiva y lo que ha respetado el partido", ha asegurado.Sobre Andalucía, ha afirmado que "". "Pero creo que lo que define los acuerdos no son la etiqueta o las siglas, son los contenidos", ha señalado.En este sentido, ha indicado queen la lucha contra lani en losy ha retado encontrar cesiones de Ciudadanos a Vox que son contrarias a su programa.En cambio, considera que en el pacto de gobierno del PSOE con Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra en Navarra, "", lo que significa que "el PSOE cede ante los nacionalistas" en cuestiones como el euskera, la Ley de abusos policiales o la presencia de la Guardia Civil.El dirigente de Ciudadanos asume que cuando llegue el momento de negociar los presupuestos en Murcia, donde el PP y Cs gobiernan en coalición pero no suman mayoría, o en la Comunidad de Madrid, tendrán que "buscar acuerdos con otros partidos". "Pero siempre evitando hacer acuerdos que sean contrarios a los principios y al programa de Cs", ha insistido.En definitiva,, pero no porque Cs "normalice" su presencia,. Aun así, ha recordado que en el Congreso "tienen poco más de 20 diputados", muy por debajo de lo que pronosticaron algunos que, como el PSOE, "sacaron el espantajo de Vox" y dijeron que "se iba a acabar el mundo".El secretario general de Vox, Javier Ortega-Smith , no ve "viable" una futura alianza electoral con PP y Ciudadanos para optimizar los votos del centro-derecha y cree que, en cambio,, reconoce Ortega-Smith en una entrevista con Europa Press después de que esta semana el líder del PP, Pablo Casado, apuntara la posibilidad de buscar acuerdos en caso de que haya repetición electoral el próximo 10 de noviembre.Según recuerda Ortega-Smith, sus eventuales socios serían el PP, un partido que, y Ciudadanos, formación que durante los últimos mesescon los que ni siquiera querían sentarse en una mesa de negociación.Frente a esta opción, el número dos del partido liderado por Santiago Abascal cree que"el tiempo" y "el aguantar" harán que su partido sea cada vez más atractivo para muchos ciudadanos que tradicionalmente han optado por otras formaciones políticas. Y no solo de los votantes de PP y Ciudadanos, sino que se ve incluso con opciones de"¿Cuánto tiempo necesitamos? Algún añito más", reconoce Ortega-Smith, que sin embargo pone de relieve el crecimiento experimentado por el partido en los últimos cuatro años, cuando ha pasado de contar con solo, y asegura que su partido no nació como proyecto a corto plazo sino "para quedarse en la política española" y "pensando en los 25, 30 o 40 años siguientes"."¿No va a ser en estas elecciones? No lo va a ser. Pero será posible si mantenemos el rumbo claro, si mantenemos nuestros principios, si no nos dejamos llevar por las modas y", pone como base para el crecimiento. De momento, augura que, en caso de repetición electoral en noviembre, Vox no solo logrará mantener los 24 diputados en el Congreso conseguidos en el mes de abril sino que incluso mejorará este resultado.En este contexto, Ortega-Smith asegura que, sino que la finalidad es "cambiar políticas". Y pone como ejemplo los siete años de Gobierno de Mariano Rajoy, que a su juicioporque no cumplió su programa electoral. "Lo estoy diciendo desde la óptica de un votante del PP", confiesa. Así, aleja a Vox del espacio del PP y asegura que es un partido que ocupa un espacio político propio. Aunque Abascal sí que fuera dirigente del PP en el pasado, recuerda que se dio de baja del partido porque"Quien quiera seguir con el mantra de que nosotros somos una especie de PP, un apéndice que nació en un momento particular y que lo que teníamos que hacer era desaparecer e integrarnos, es que no ha entendido absolutamente nada., ha venido a poner encima de la mesa una opción política que hasta ahora no representaba nadie", ha defendido.Para demostrar esta afirmación, Ortega-Smith repasa las cuestiones que separan a ambas formaciones, como su defensa de una justicia independiente, el cuestionamiento de las comunidades autónomas o incluso la supresión del Senado.También hace referencia aly de "ideología de género",. "A nosotros ya nos han encasillado, somos la fuerza homófoba, xenófoba, racista, machista y no sé cuántas cosas más. Pero sabemos que el sentido común termina prevaleciendo", sostiene convencido de que quienes ponen adjetivos a Vox "se acabarán aburriendo". "No nos van a acobardar ni a acomplejar como ha pasado con PP y Cs -garantiza-. Ya sabemos que nos van a estigmatizar, pero también sabemos que el sentido común continúa prevaleciendo".