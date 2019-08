El Ejecutivo, "satisfecho" tras reunión con ecologistas que piden un Gobierno "cuanto antes" contra la crisis climática

Publicada el 05/08/2019 a las 15:20 Actualizada el 05/08/2019 a las 15:21

La ministra para la Transición Ecológica en funciones,, se ha mostrado "satisfecha" tras la reunión que ha mantenido este lunes el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con colectivos ecologistas. "", ha dicho en declaraciones a la prensa al término del encuentro con WWF, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Amigos de la Tierra y SEO/BirdLife, quienesSegún ha indicado Ribera, Sánchez quería tener las impresiones de distintos actores que trabajan en la sociedad paraLa reunión ha servido, según la ministra, para "intercambiar impresiones sobre diversas cosas", como por ejemplo,en España.Los colectivos han trasladado al presidente del Gobierno y a la ministra que están "contentos" de cómo han cambiado los términos del debate, aunque la ministra recalca quey en zonas urbanas, donde hay grandes presiones ambientales que inciden en la calidad de vida de los ciudadanos.Durante el encuentro también se ha trabajado, según Ribera, "en la necesidad de seguir definiendo qué es emergencia climática". "No puede quedar en cuestiones declarativas", ha comentado al respecto, frente a las peticiones de las ONG de establecer un programa que permita transformar la realidad económica e industrial y modernizar la sociedad para el futuro.Así, los colectivos han pedido a Sánchez "que siga trabajando por que esta gran agenda siga siendo el centro fundamental de actuación de modernización en políticas europeas y no en una sola política a nivel nacional ni a nivel europeo, en los grandes debates geopolíticos de cooperación multilateral en las Naciones Unidas".En lineas generales, sostiene que ha sido "muy interesante" el encuentro porque "ha salido a relucir que la agenda de política agraria, de desarrollo rural, fiscalidad, economía, justicia libertad de expresiones en las calles y de calidad democrática forman parte de la agenda de la transición ecológica".Sobre la diferencia en las demandas de estos cinco grandes organizaciones, Ribera solo ha destacado la existente en "la intensidad y los ritmos". "No hay discrepancias con respecto a objetivos y grandes líneas maestras", ha añadido, para agregar que la rapidez con que quieren actuar las ONG es "un acicate para ir más deprisa en las instituciones"."EMERGENCIA SOCIAL"Según ha manifestado el portavoz de Ecologistas en Acción, Samuel Martín Sosa, la reunión ha sido "cordial" y en ella los colectivos se han limitado a "reiterar lo que el presidente ya conocía", como es la "urgencia" de aplicar medidas para avanzar hacia la "transición ecosocial". "No podemos estar mareando la perdiz, España necesita un Gobierno funcionando para ponerse en marcha", ha dicho.En concreto, le han exigido recursos financieros y humanos "acordes a la urgencia"; una Ley de cambio climático "más ambiciosa y urgente"; fiscalidad ambiental; y medidas específicas para la protección de la biodiversidad y de gestión del agua. También le han pedido "coherencia en todas las políticas de gobierno" y la derogación de la Ley Mordaza.Por su parte, la directora ejecutiva de SEO/BirdLife y portavoz de las cinco organizaciones, Asunción Ruiz, ha destacado la importancia de la reunión. "Era importante tener esta reunión porque este país necesita un Gobierno ya, porque la crisis climática y de biodiversidad nos sitúa en un lugar de emergencia social; este país se seca, se empobrece, se vacía, se desertifica y tenemos solo una década para actuar; necesitamos un Gobierno cuanto antes; nos jugamos la prosperidad y nuestra calidad de vida de nuestros hijos y las siguientes generaciones", ha sostenido.Según Ruiz, el encuentro ha servido para "reforzar" el mensaje de los colectivos ecologistas. "El que (Sánchez) nos atienda nos da relevancia para poder atender a los ciudadanos de este país", ha concluido.