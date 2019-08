El PP pide al Supremo que valore la imparcialidad de uno de los jueces de 'Gürtel' antes de confirmar o no la sentencia

Publicada el 05/08/2019 a las 17:11 Actualizada el 05/08/2019 a las 17:32

Imparcial, también en apariencia

El PP ha pedido al Tribunal Supremo que se de por enterado de que, uno de los jueces que juzgaron la primera etapa de la trama Gürtel (1999-2005) y a quien atribuyen las frases de la sentencia más contundentes contra el partido –que fue condenado como partícipe a título lucrativo–.Esta valoración esque tanto el PP como el extesorero del partido Luis Bárcenas han presentado contra este magistrado en otra de las causas que tiene pendientes de juzgar, que es la denominada papeles de Bárcenas , sobre la existencia de una caja B en el partido.El pasado viernes, la representación letrada del PP presentó un escrito ante la Sala de lo Penal del Supremo informando de la admisión a trámite de sendas recusaciones contra de Prada, una de ellasEn su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, recuerdan que el motivo de la recusación –que aún no ha sido resuelta, tan sólo admitida a trámite– es coincidente en su contenido con la que esta parte exponía en su recurso de casaciónEn dicho recurso, el PP solicitaba que se repitiera el juicio al entender que el tribunal que juzgó a los 37 acusados, entre ellos el líder de la red corrupta, Francisco Correa, y el extesorero popular Luis Bárcenas, no tenía "apariencia de parcialidad" porque que uno de los jueces, José Ricardo de Prada,La formación política también recordaba que este magistrado ha "sido elegido" por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, "como uno de los cuatro miembros externos de la Comisión para Restablecer la Justicia Universal". Indicaban igualmente que antes de la redacción de la sentencia ya "se cuestionó la suficiente imparcialidad subjetiva" del juez De Prada, primer instructor de la trama Gürtel, cuya actuación ha sido puesta en duda por varios de los acusados.En su escrito ante el Supremo el PP recuerda el derecho fundamental del Partido Popular a un juez imparcial, y recuerda que la doctrina de este órgano, así como la del Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)"porque lo que está en juego es la confianza que los tribunales deben inspirar a los ciudadanos en una sociedad democrática".Alude ahora igualmente el PP al informe presentado por el propio De Prada en el incidente de recusación, en el que éste no niega que los términos en que se redactó la sentencia de Gürtel si bien recuerda que fueron "la voluntad de un tribunal colegiado,".También los abogados de Bárcenas, condenado a 33 años de prisión por los primeros años de la red corrupta, presentaron un incidente de recusación contra este juez porque en dicha resolución existen "prejuicios" referidos a la investigación abierta sobre los apuntes manuscritos del extesorero. Los letrados entienden queEn concreto, el tribunal de Gürtel incluyó en su sentencia queal menos desde 1989, cuyas partidas se anotaban informalmente, en ocasiones en simples hojas manuscritas como las correspondientes al acusado Luis Bárcenas, en las que se hacían constar ingresos y gastos del partido o en otros casos cantidades entregadas a personas miembros relevantes del partido".