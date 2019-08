La víctima de la violación grupal en Bilbao describió a dos de los individuos, que se encuentran en prisión, pero no al resto

Publicada el 05/08/2019 a las 17:15 Actualizada el 05/08/2019 a las 17:28

Localizados cuatro horas más tarde

La joven de 18 años que fue víctima de una violación grupal en Bilbao por parte de seis individuos durante la noche del pasado 1 de agosto, pudo describir a dos de los agresores, pero, según informa Europa Press.Por ello, la juez de guardia decretó elde dos de los arrestados y lade los demás, que deben comparecerante el Juzgado, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.Así lo dictamina en su auto la magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao, que se encontraba decuando se denunciaron los hechos, que han pasado ya a ser investigados por el Juzgado número 4 de la capital vizcaína.La resolución judicial señala que la joven contactó a través decon uno de los agresores sexuales, que tenía un tatuaje, y se citó con él en ela las 23.30 horas del pasado jueves.Cuando ésta acudió al lugar, en el parque de Etxebarria, observó que el individuo no se encontraba solo, sino que estaba acompañado de más personas, por lo que. Sin embargo, éstos lay la sometieron a varias violaciones, aunque la joven no ha sabido determinar cuántas veces la agredieron sexualmente.Posteriormente, la víctima denunció la violación grupal y describió al chico del tatuaje, con el que había contactado por redes sociales, y a otro, del que facilitó la descripción de su vestimenta, el chándal que llevaba, la marca y otras características, aunqueLa Ertzaintzaa las 4.20 horas del día 2, viernes, a estas dos personas en el Casco Viejo. En ese momento, se encontraban con otros, que fueron arrestados también. Todos ellos tienen edades comprendidasEn el auto, por el que dos de ellos ingresaron en prisión, y otros cuatro fueron puestos en libertad condicional, con la obligación de comparecer todos los días en sede judicial, la juez destaca que "la víctima no proporciona descripción de todos los autores con clara descripción física, salvo a dos de ellos".En este sentido, recuerda que la detención del resto se produce porque se encontraban, sobre los que había una descripción más exhaustiva, cuatro horas después de concluir las violaciones (sobre las doce de la medianoche), por lo que cree que no está acreditado que fueran ellos los que habían agredido sexualmente a la joven, aunqueAdemás, destaca queque puedan esclarecer que se trate de ellos. Por ello, decidió ponerles en libertad, pero tendrán que comparecer diariamente ante el Juzgado, que continuará con las investigaciones.