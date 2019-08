Oltra cree "una buena señal" la visita de Sánchez para reunirse con Compromís pero le pide concreción a sus propuestas

Publicada el 05/08/2019 a las 10:02 Actualizada el 05/08/2019 a las 10:03

"Sobra relato y falta realidad"

La vicepresidenta del Consell y líder de Compromís,, ha destacado que la visita de este lunes del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones a València,, para reunirse con representantes de la coalición es "" pero le pide "Asimismo, ha apuntado, en una entrevista a la cadena SER recogida por Europa Press, que quiere entender que las palabras del, en las que señaló este domingo que esperaba que los partidos puedanespañola antes de ir a unas nuevas elecciones, están "dentro de su papel de árbitro que le otorga la Constitución" y que"Está expresandoporque cuando los ciudadanos votamos queremos que se gestione nuestro voto y no que nos vuelvan a preguntar", ha apuntado Oltra, que ha recalcado:En esta línea, ha mantenido que cuando uno se presenta para presidir un gobierno "", ha reclamado.Por otra parte, ha subrayado que Compromís insistirá esta tarde a Sánchez en las propuestas que ya le formularon en el debate de la primera investidura fallida, en la que finalmentey que "no tuvieron una respuesta de una concreción mínima de algún compromiso".Oltra ha recordado que Compromís "defiende los intereses de los valencianos y de la gente corriente" y por ello le plantearon un programa de mínimos porque. "Pero una cosa es esta voluntad y otra que no dieran ningún compromiso concreto", ha lamentado.Por ello, ha señalado que hay que "ver qué pasa esta tarde" para decidir su voto, aunque ha destacado que. "Es un gesto muy importante que valoramos pero queremos una concreción de un calendario para las infraestructuras, para una financiación justa y para que el Gobierno pague en cuatro años el 50 por ciento que le corresponde de la dependencia", ha explicado.Por otra parte, respecto a las conversaciones para conformar gobierno ha argumentado que para negociar la "buena fórmula" es "" sino "ir con respeto hacia el otro y escuchar". ", ha apuntado.Para Oltra,. "Han invertido más energías en crear un relato para responsabilizar al otro del fracaso que en llegar a un acuerdo", ha lamentado. Por contra, ha considerado que, como hicieron en la Comunitat para llegar al gobierno del Botànic II --PSPV, Compromís y Unides Podem--, se necesita "empatía hacia el otro sin querer humillar".Preguntada por el problema de confianza que existe entre los líderes del PSOE y de Podemos, ha señalado que "la confianza también se trabaja al igual que los afectos". "Habrá muchos puntos dañados pero con las mismas piedras que se construyen muros se puede construir puentes", ha apuntado.Asimismo, respecto a las palabras del líder de Más Madrid,, de que, ha apuntado que"Creo que faltó muy poco para llegar a un acuerdo. Un último esfuerzo haría que se pudiera volver a la propuesta última y", ha apostillado.