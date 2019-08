RTVE unificará sus informativos en Prado del Rey a partir de 2021

Cinco y 27 minutos de la tarde del pasado viernes, 2 de agosto, la dirección de comunicación de RTVE hace público un comunicado con el siguiente titular: "RTVE pondrá en marcha el Plan Servicios Informativos Siglo XXI, que prevé unificar recursos y una nueva sede con tecnología punta", para afirmar a continuación que "el proyecto se explicará a fondo en las próximas semanas, con el inicio de una ronda de encuentros por parte de la dirección. Habrá varias fases de desarrollo, que culminarán con la inauguración de nuevas instalaciones en Prado del Rey (Madrid). El plan no contempla la venta de inmuebles". Tras la sorpresa inicial, sindicatos como UGT, SI, o CCOO y colectivos profesionales como MujeresRTVE, o RTVE Sin Personal muestran un rotundo rechazo a una decisión que se produce en plenas vacaciones, sin explicación suficiente, y por una dirección provisional.



En el texto emitido por RTVE se dice que "la dirección trabaja en un proyecto que pretende impulsar los servicios informativos de forma decidida, dotándoles de herramientas tecnológicas, estructurales y de gestión que les permitan competir al más alto nivel... Las vías de actuación se contemplan en el Plan Servicios Informativos Siglo XXI. El proyecto se explicará en detalle a todas las partes implicadas en el proceso. Las líneas maestras del mismo prevén el desarrollo por fases, que se llevarán a cabo a medio y largo plazo, con los tiempos necesarios para que el trabajo diario se siga desarrollando con normalidad. Se persigue lograr la máxima eficiencia, el ahorro y la sostenibilidad de unos informativos que son el sello de identidad de los medios de comunicación públicos, como RNE, TVE y RTVE.es. La puesta al día de los informativos pasa por su unificación en una sede única en Prado del Rey, en vez de la actual dispersión entre este espacio y el de Torrespaña. Esta fase se ultima con la edificación de unos estudios modernos que permitan trabajar con agilidad y en el entorno digital propio del siglo XXI. La Corporación creará una mesa técnica que siga todo el proyecto que se pretende comenzar en un tiempo prudencial, situado alrededor de diciembre de 2021. En el plan no se contempla la venta de inmuebles sino su adecuación".

Rechazo de sindicatos y colectivos

Para UGT en la Corporación, "ningún órgano de representación de los trabajadores y trabajadoras de la CRTVE conocía este plan, porque la dirección no se ha molestado en ello, ni en informar ni mucho menos en consultar una decisión de semejante peso. Vaya en primer lugar nuestra mayor repulsa a esta actitud por parte de la dirección, una actitud que denota su falta de respeto a los trabajadores y trabajadoras de la Corporación RTVE y al marco legal que regula las relaciones laborales. Sacar este comunicado un viernes por la tarde nos parece que agrava aún más esta actitud". El sindicato se pregunta "qué va a pasar con Torrespaña", para afirmar que "este es el peor momento para ello, cuando carecemos de un Consejo de Administración y una Presidencia que sustenten la legitimidad necesaria para hacerlo". UGT exige que la administradora provisional única se reúna con el Comité Intercentros para dar explicaciones ya que, explica, "no se dan las condiciones de legitimidad necesarias para adoptar esta decisión, por lo que exigimos que este “plan” sea retirado de forma inmediata, y que no se tome ninguna decisión de calado en este aspecto hasta que haya un nuevo Consejo de Administración y una Presidencia elegidos mediante Concurso público".

RTVE pone en jaque el concurso público. Visto en términos de responsabilidad empresarial es lamentable que la dirección aproveche la tarde del viernes 2 de agosto para anunciar un plan que rompe el camino de futuro que desde el Congreso de los Diputados se había trazado para RTVE. El Plan Servicios Informativos Siglo XXI nace sin autoría y lo que es más grave, es un plan que se ha ocultado al Parlamento". En esa línea, el sindicato avisa de movilizaciones como las que tuvieron lugar el pasado año y destaca lo que, a su juicio, deberían ser las prioridades en las que debería centrarse la actual dirección: "Comprometerse en apoyar y resolver el concurso público ya iniciado para la elección del Consejo de Administración. Abordar un diseño de producción interno de programas acordes con el cumplimiento de la misión de servicio público. Disminuir los niveles de externalización. Trabajar en la elaboración de un nuevo Mandato Marco y Contrato Programa para RTVE. Establecer un nuevo marco de relaciones laborales y recursos humanos. Abordar un plan de contratación de personal de no menos de 250 empleados. Trabajar por la mejora en la financiación. Mejorar la calidad de los contenidos informativos y diseñar un plan estratégico de adaptación a las obligaciones de la Unión Europea. Inversión en la mejora de la infraestructuras de los Centros Territoriales y las Unidades Informativas de TVE y RNE".

Precisamente al concurso público se refiere en su rechazo CCOO: ". Visto en términos de responsabilidad empresarial es lamentable que la dirección aproveche la tarde del viernes 2 de agosto para anunciar un plan que rompe el camino de futuro que desde el Congreso de los Diputados se había trazado para RTVE. El Plan Servicios Informativos Siglo XXI nace sin autoría y lo que es más grave,". En esa línea, el sindicato avisa de movilizaciones como las que tuvieron lugar el pasado año y destaca lo que, a su juicio, deberían ser: "Comprometerse en apoyar y resolver el concurso público ya iniciado para la elección del Consejo de Administración. Abordar un diseño de producción interno de programas acordes con el cumplimiento de la misión de servicio público. Disminuir los niveles de externalización. Trabajar en la elaboración de un nuevo Mandato Marco y Contrato Programa para RTVE. Establecer un nuevo marco de relaciones laborales y recursos humanos. Abordar un plan de contratación de personal de no menos de 250 empleados. Trabajar por la mejora en la financiación. Mejorar la calidad de los contenidos informativos y diseñar un plan estratégico de adaptación a las obligaciones de la Unión Europea. Inversión en la mejora de la infraestructuras de los Centros Territoriales y las Unidades Informativas de TVE y RNE".

Por su parte, y nada más hacerse público el comunicado de la dirección, el colectivo RTVE Sin Personal escribía: "Manifestamos que esta medida estructural y de tanto calado para la producción, el futuro y la dimensión de la Radio TV pública estatal no se puede tomar en las condiciones actuales con una administradora provisional única", y el movimiento MujeresRTVE mostraba su rechazo en redes sociales con esta serie de mensajes: "Señora Rosa María Mateo, explíquese ante los y las trabajadoras de RTVE que nos hemos dejado la piel luchando por eliminar la manipulación y la opacidad en la gestión de la radiotelevisión pública. Señora administradora provisional única y equipo: un anuncio así exige explicaciones que no pueden esperar "a las próximas semanas". ¿Qué pros y contras han valorado? ¿Esconden acabar con la producción propia de programas y externalizar a productoras? Un anuncio tan estratégico sin conocimiento de nadie, con agosticidad, en viernes tarde y avalado por una dirección (recordemos) provisional? ¿Qué implica este pomposo titular de Plan (solo) De Informativos del siglo XXI?".