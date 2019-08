'Open Arms' pide a Pedro Sánchez que lleve a Italia y Malta ante la Justicia por bloquear sus puertos

Publicada el 06/08/2019 a las 10:10 Actualizada el 06/08/2019 a las 10:41

Open Arms: que países miembro asuman sus labores de salvamento

Salvini supera la moción de confianza por su decreto para multar a las ONG que rescaten en el Mediterráneo

y reclamando un puerto seguro al que desplazarse con las 121 personas migrantes que han rescatado desde el jueves.La embarcación rescató el jueves a 55 personas y, un día después, a otrasque fueron evacuadas por la Guardia Costera italiana el sábado.El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha defendido este lunes que la Comisión Europea y el resto de países de Europa debenen la acogida de los 121 migrantes que siguen a bordo del barco.El presidente del Govern,ofreció el viernes los puertos catalanes a la ONG, y defendió que la oferta se respalda en un "compromiso de la mayoría parlamentaria y un consenso social de la ciudadanía catalana".También se han ofrecido a colaborar lay el Ayuntamiento de Valencia, para que desembarque el Open Arms, y la Junta de Extremadura, para acoger a personas rescatadas.Y el Gobierno Vasco ha propuesto al Ejecutivo central acoger a losrescatados entre las distintas comunidades autónomas a través de porcentajes en función de la población, la renta y el desempleo de cada una de ellas.Por su parte, el director de la ONG Proactiva Open Arms, Óscar Camps, ha instado este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez a solicitar a laque todos los países miembro asuman sus labores de salvamento marítimo y que dejen de bloquear sus puertos.En declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, Camps ha explicado que esta peticiónpara que la Comisión inicie los contactos con países como Italia o Malta.Estamos agotando todas la vías ordinarias y legales para conseguirlo. Si España se anima a acompañarnos al tribunal de Hamburgo --Tribunal Internacional del Derecho del Mar-- podremos denunciarles por el incumplimiento, pero no podemos ir solos. Lo que no podemos hacer es bloquear a los barcos", ha lamentado el director de la ONG.El Gobierno de Italia ha superado este lunes unaen torno a su decreto imponiendo multas a las organizaciones no gubernamentales que participen en operaciones de rescate de migrantes en el Mediterráneo.La votación en el Senado se ha saldado con, según ha informado el diario italiano La Repubblica, que ha recogido quePara Camps, "aprobar algo así significa" que, "lamentablemente" se "declara la guerra a los Derechos Humanos y a la pobreza".El decreto, redactado por el ministro del Interior,, fue aprobado en junio y contempla que los barcos privados que ignoren las órdenes para no entrar en aguas territoriales del país europeos tendrán que pagar entre 10.000 y 50.000 euros al llegar a puerto.Asimismo, da al Ministerio del Interior el poder para emitir estas órdenes, que hasta ahora estaban en manos del Ministerio de Transporte e Infraestructuras. Así, las multas serían pagadas por el capitán, el operador del barco o el propietario del mismo. Además, aquellos que violen en varias ocasiones esta medida podrían sufrir laEl propio Salvini, quien es además vice primer ministro, ha celebrado el resultado de la votación y ha recalcado que el decreto"Doy las gracias a los italianos y a la santísima Virgen María", ha manifestado el ministro de Interior italiano a través de su cuenta en la red social Twitter.Salvini ya aplaudió en junio la aprobación del decreto y señaló que se trataba de, al tiempo que se mostró "absolutamente seguro" de que la medida "cumple" con todas las leyes nacionales e internacionales.La política de "puertos cerrados" promovida por Salvini se ha traducido en sucesivos bloqueos de embarcaciones, incluso ya en puerto, como en el caso de la embarcación de la Guardia Costera 'Gregoretti', con 30 migrantes a bordo.El naufragio de más de un centenar de migrantes y refugiados a finales de julio frente a las costas de Libia puso de manifiesto de nuevo lacon una lucha frontal contra las ONG.Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), casi, más de 400 de ellas cuando intentaban alcanzar las costas italianas.