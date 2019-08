Villarejo traspasó 65.500 euros en 2016 a una de las empresas investigadas en Púnica por financiación del PP de Madrid

Publicada el 06/08/2019 a las 18:08 Actualizada el 06/08/2019 a las 18:32

Entramado e información encriptada

El comisario jubilado José Manuel Villarejodesde cuentas de su entramado empresarial –Club Exclusivo de Negocios y Transacciones SL (Cenyt)– a la sociedad The Cell Core S.L.,y una de entidades que se investigan en el caso Púnica dentro del entramado presuntamente utilizado por el PP de Madrid para financiarse de forma opaca.Ambas investigaciones, el caso Tándem referido al comisario presuntamente corrupto y la pieza de Púnica referida a la financiación de los conservadores madrileños, son instruidas por el mismo juez, elThe Cell Core aparece varias veces referenciada en un informe aportado el pasado mes de junio al juez por la UCO de la Guardia Civil, el mismo que sitúa a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre en reuniones clave con responsables de la tecnológica Indra. Fondos aportados por esta multinacional habrían servido, según los investigadores, para, sirviéndose de la empresa pública ICM.El entramado empresarial utilizado para ocultar estos pagos incluiría a The Cell Core, una sociedad que curiosamente también aparece en otra investigación judicial diferente, tal y como ha adelantado El Confidencial y ha confirmado Europa Press. Se trataría de la pieza número 4 de Tándem, también conocida como PIT, que investiga un proyecto por el que el comisario hoy en prisiónEn dicho sumario se referencia por la UCO que. En total se habrían realizado cuatro transferencias entre junio y diciembre de 2016 de entre 20.000 y 10.000 euros que teniendo en cuenta el 21 por ciento de IVA dan un total de 65.000 euros según los investigadores.En lo que se refiere a Púnica, el informe de la UCO destaca que uno de los métodos detectados para eludir los controles de la Cámara de Cuentas en materia de gasto electoral por parte del Partido Popular de Madrid fue el de utilizar empresas intermediarias –entre ellas algunas vinculadas a empresarios como Mazo y Oscar Sánchez Moyano– para hacer llegar el dinero proveniente de diferentes métodos de recaudación hasta las empresas proveedoras,Según la investigación, responsables del Partido Popular, entre los que cita al expresidente de la Comunidad de Madrid y responsable de diversas campañas electorales (2007, 2011) Ignacio González, decidieron que Indra Sistemas S.A.con Sánchez Moyano y Madoz mediante la facturación de servicios no realizados.La complejidad del análisis de los movimientos de dinero diseñados por Moyano, muchos de los cuales tienen a empresas de Madoz como destinatarios, reside según alerta la Guardia Civil en la escasa disponibilidad de documentación hallada en los registros y en los equipos electrónicos de ambos empresarios,, y lo mismo ocurre con las comunicaciones vía e-mail.