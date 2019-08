Desmantelado un grupo dedicado a la trata de seres humanos para el cuidado de ancianos y dependientes

Publicada el 07/08/2019 a las 11:01 Actualizada el 07/08/2019 a las 11:02

Más de 750.000 euros en ganancias

Modus operandi

La Guardia Civil , en el marco de la denominada, ha desarticulado un grupo criminal que se había especializado en, con enfermedades graves o algún tipo de dependencia, y cuyas dos bases de operaciones estaban establecidas en Logroño y Alfaro (La Rioja) y en Huesca.Los miembros de este grupoda y han sido detenidos todos los integrantes, en concreto, cuatro mujeres --dos de ellas hermanas-- y tres varones de un mismo clan familiar nicaragüense, de entre 19 y 41 años, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Huesca en una nota de prensa.Una de las cabecillas del grupo fue detenida en la terminal T4 del aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez cuandopara su explotación. El resto de detenciones se realizaron de manera simultánea en La Rioja y Huesca, lugares en los que también se llevaron a cabo cuatro registros domiciliarios.A todos los detenidos se les considera presuntos autores de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral,La Guardia Civil ha identificado a un total dede esta organización, con las que habrían obtenido unos beneficios económicos superiores a los 750.000 euros.El grupo criminal sometía y controlaba a todas sus víctimas mediante constantesamedrentándolas con advertencias de las consecuencias a las que se enfrentarían sus familiares en Nicaragua, si llegaban a denunciar los hechos.Además, los productos básicos de primera necesidad que la responsable del grupo recibía de diferentes organizaciones de ayuda humanitaria los vendía a sus víctimas a precios abusivosincrementando así sus beneficios.e informadas de sus derechos como víctimas de trata, poniéndoles a su disposición todos los recursos asistenciales para garantizarles un alojamiento conveniente y seguro, ayuda material, asistencia psicológica, asistencia médica y asesoramiento jurídico.Los familiares directos del grupo criminal residentes en Nicaragua se encargaban de buscar a las víctimas, principalmenteAllí les prometían un trabajo digno y bien remunerado en España.Si aceptaban, les compraban el billete de avión y les entregaban mil euros en efectivo para justificar la estancia inicial en España,Una vez en España, las víctimas contactaban con un miembro de la organización que las trasladaba a las viviendas de Logroño, Alfaro y Huesca. Seguidamente,advirtiéndoles de que habían contraído una deuda con la organización de 6.000 euros y que tenía que ser satisfecha en un corto plazo.La jefa del grupo criminal usurpaba la identidad de las víctimas para poner anuncios en Internet y redes sociales. Cuando cerraba el trato con los demandantes de estos servicios, enviaba a las víctimas para llevarlos a cabo, no sin antes aleccionarlas bajo nuevas amenazas.A final de mes los demandantes pagaban directamente a las víctimas en negro ycomo pago de la deuda contraída, quedándose el resto para poder subsistir en España.Cuando descansaban o se quedaban sin trabajo, la organización las alojaba en sus viviendas y les cobraban por todos los servicios. En caso de no poder pagarlos, les prestaban dinero a un 20% de intereses, lo que suponía que la deuda no disminuyese, sino todo lo contrario,, quedando las victimas más atadas a la organización.La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Calahorra (La Rioja), ha sido llevada a cabo por lacolaborando en la misma sus homólogos de Navarra, Huesca y Tres Cantos, así como el Puesto Principal de Calahorra y la Unidad Cinológica Central.