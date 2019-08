Marcos de Quinto define a Vox como "derecha fuerte" y dice que le incomodaría más gobernar con apoyo de Bildu

Publicada el 07/08/2019 a las 14:12 Actualizada el 07/08/2019 a las 14:13

Ciudadanos, a la oposición

Page, ejemplo de izquierda moderada

El diputado de Ciudadanosha situado este miércoles a Vox en el espacio político de la "" ypara gobernar en instituciones como Madrid o Murcia, aunque sí que ha asegurado que, en referencia al Gobierno de la socialista María Chivite en Navarra.En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, De Quinto ha negado que Ciudadanos pacte con Vox ya que, según ha defendido, la formación naranja llega a acuerdos con el PP que a su vez son apoyados por el partido de Santiago Abascal. ". Si ellos entienden que el acuerdo que tenemos con el PP es apoyable, pues perfecto y fenomenal", ha justificado.Según ha explicado, él hubiera preferido como primera opciónpara gobernar. En segundo lugar, desearía poder alcanzar los gobiernos con un pacto con el PP y, ya como tercera opción, "contar con el apoyo de otros partidos". "Yo hubiera preferido la primera y segunda opción, pero los ciudadanos han hablado", ha reconocido.En este sentido, ha rechazado varias veces detallar si se siente incómodo por esta relación de su partido con Vox. "y tener el apoyo de Bildu en Navarra", ha respondido a cambio tildando a Bildu de "".Además, respecto al espacio político que ocupa cada una de las formaciones, ha respondido que Ciudadanos es un partido de centro, el PP ocupa el centro-derecha y. Eso sí, ha dejado claro que, a su juicio,En cuanto a la formación de Gobierno, De Quinto ha defendido quey toca "mover ficha" al jefe del Ejecutivo en funciones y candidato del PSOE,El dirigente de Ciudadanos ha reconocido no saber qué va a ocurrir, si finalmente habrá formación de Gobierno o repetición de elecciones, porque"No está la gente para salvar al soldado Sánchez, él tiene que tomar decisiones y hacer cosas", ha insistido reprochando al líder socialista estar "bastante confundido" y estar "confundiendo a la sociedad española".En cualquier caso, ha dejado claro que Ciudadanos no se plantea llegar a ningún acuerdo con el presidente en funciones, que tras la moción de censuraY ha puesto al presidente de Castilla-La Mancha,, comocon la que poder llegar a acuerdos."Nosotros somos la oposición y no es lógico que la oposición dé un cheque en blanco a una persona que ha sido la más votada minoritariamente --ha reiterado--. Nos exige a todos que le hagamos presidente sin hacer propuestas ni nada, simplemente por su cara bonita".