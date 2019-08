Publicada el 08/08/2019 a las 17:27 Actualizada el 08/08/2019 a las 17:59

Una vía distinta al gobierno de coalición

"Cada 24 horas un nuevo disparate"

Los ciudadanos tendrán que tomar nota

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha afirmado este jueves que los tuits del jefe negociador de Unidas Podemos, Pablo Echenique , a lo mejor porque nuestras siglas nos pesan mucho", ha dicho Calvo a los periodistas tras una reunión para abordar el papel de los ayuntamientos en la lucha contra la Violencia de Género.Según Calvo, las siglas del PSOE y su historia "pesan mucho" y los socialistas saben "cómo vestir las instituciones" que, en realidad son de los ciudadanos: "Hay que llevarlas con el interés general por delanteEste miércoles, Echenique dijo en Twitter que las palabras del presidente en funciones, Pedro Sánchez, hablando de desconfianza "recíproca" con PodemosTambién ha vuelto a recordar a los de Pablo Iglesias que. "Quien ha sido rechazado es este partido", ha esgrimido, para defender que ahora el PSOE esté "en una vía distinta", el elaborar con colectivos sociales "un programa aún mejor".La vicepresidenta ha dicho además que Unidas Podemos "pasa por alto habitualmente" que sus escaños en el Congreso, sumados a los del PSOE, no son suficientes para formar gobierno, así que"¿No está dispuesto a hacer nada por España el PP? ¿Nada por España Ciudadanos? ¿España se reduce a una palabra que se utiliza pero no a un contenido con un compromiso concreto?", les ha dicho Calvo.Es más, les ha advertido que su tarea de representación no consiste "en poner cada 24 horas un nuevo disparate sobre la mesa", y que "lo de ayer a última hora fue de nota", previsiblemente en alusión a las palabras del 'número dos' del PP, Teodoro García Egea,Calvo ha emplazado a los partidos a mirar a los países del entorno y ver como,, "apoyando el programa, apoyando desde fuera, queriendo estar dentro, no estando, absteniéndose o conformando".España, ha criticado, es "el caso único donde todos los demás han decidido que la responsabilidad de España de sus problemas y de su futuro es solo de los socialistas", y. Es más, ha asegurado que a los colectivos sociales con los que Sánchez se está reuniendo "les empieza a preocupar" que el resto de partidos "no estén haciendo nada" y así se lo dicen "cada día".Calvo ha subrayado que el PSOE no quiere elecciones y que el Gobierno es el más preocupado porque, estando en funciones, hay muchas cosas que no puede hacer pero"Lo hemos intentado en serio y con la mejor de las voluntades, lo nuestro ha sido absolutamente transparente", ha defendido, reprochando una vez más a Podemos qPor eso, cree que los ciudadanos "tendrán también que tomar nota" de si al resto de partidos "no les concierne absolutamente nada", porqueCalvo ha defendido que ese mandato es un gobierno progresista que no se apoye en el independentismo y ha recalcado que el Gobierno ha dado pruebas "en momentos críticos" de que "sostiene y defiende la Constitución". "¿Quien nos lleva ahí? Nosotros no", ha dicho sobre el riesgo de una convocatoria electoral. El PSOE, ha dicho, es