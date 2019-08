Juana Rivas pide atender los informes sanitarios que apuntan a que sus hijos están en "peligro"

Publicada el 08/08/2019 a las 17:04 Actualizada el 08/08/2019 a las 17:31

"Sospecha de maltrato"

Salud mental comunitaria

Recurso ante el Supremo

ha pedido al sistema judicial quede los servicios sanitarios españoles, que han recomendado quea sus hijos "porque están en una situación de peligro", informa Europa Press.En un comunicado, la madre de Maracena (Granada),por sustracción de menores tras no entregar en 2017 a sus hijos alegando una supuesta, hace alusión alque está pasando con los niños, de 13 y cinco años, en España, y que está previsto se prolongue hasta el, cuando han de volver a Italia con su padre,"Me condenaron poren lugar de confiarlos a la justicia, pero ahora, cada vez que denuncio, en lugar de investigar me dicen que estoy", ha señalado Rivas. "Si lo que quisiera es judicializar mi vida, cuando mis hijos llegaron a España y me relataron todo lo que les había pasado en los últimos días y los problemas que tenían para dormir por las pesadillas, habría ido a un juzgado, en lugar de", ha agregado.Es elde Rivas después de que interpusiera el pasado lunes ante la Audiencia Provincial unpara que revoque el auto del Juzgado de Instrucción 3 de Granada quepara proteger a sus hijos antes de su vuelta a Italia.El juzgado en que recayó la denuncia de esta madre frente a su expareja, el italiano Francesco Arcuri, por presunto delito de maltrato, lesiones y amenazas de muerte hacia los hijos de ambos, resolvió el pasado viernessobre los menores y remitió el caso a laRivas pidió entonces a los poderes públicos, en una, "ayuda urgente" para sus hijos y no "esperar" a que "ocurra una" si vuelven a Italia. "Yo los quiero a salvo, háganse cargo de ellos", señaló, aludiendo a la hoja médica del último ingreso hospitalario de los niños en Cagliari (Italia).El documento, consultado por Europa Press, señala, con fechade este año, que la causa del ingreso era unay que se había solicitado "el".Asimismo, en el recurso presentado el pasado lunes por el abogadoen nombre de Rivas, se alude al informe elaborado posteriormente por laque activó la alerta del Sistema de Información sobre Maltrato Infantil en Andalucía Al parecer, según Aránguez, el citado informe, que fue remitido desde el Sistema Publico Sanitario a la Fiscalía de Menores, fue enviado desde el Ministerio Público al Juzgado de Instrucción, pero llegóde que se dictara el auto recurrido.En la denuncia, la madre exponía que, "preocupada por la sintomatología que presentan sus hijos (pesadillas, insomnio y cefaleas por parte del mayor y episodios de ira y agresividad por parte del pequeño cuando escucha algo referente a Italia)", acudió el 19 de junio al, localidad en la que reside, donde fueron atendidos y derivados a la unidad de Salud Mental."La situación de vulnerabilidad y riesgo para la integridad física y psicológica de los menores se ha plasmado en el informe emitido por la psicóloga coordinadora de la", según se agregaba en la denuncia, en la que se pide que se dé traslado de estos hechos a Italia.En un comunicado emitido este jueves, Aránguez Abogados ha señalado que la "contundencia en el contenido" de los informes emitidos por la Unidad de Salud Mental Comunitaria exige "la"provisionales y cautelares" para proteger a los niños.Este despacho de abogados está a la espera de que la, que, a diferencia del Juzgado de Instrucción número 3 de Granada, ha indicado que "para resolver" sobre las medidas cautelares solicitadas, se pronuncie antes de los días considerados hábiles, que comienzan en septiembre, "en base a la urgencia de la situación".En este sentido, "la fecha límite es el próximo día 14", ha resaltado Aránguez Abogados, que confía en que se termine "acordando la protección de los dos menores españoles, cuya integridad física y psicológica está en grave riesgo".Por otro lado, Rivas recurrió el pasado mayo ante ella sentencia que la condena a cinco años de prisión ypor sustracción de menores, después de que en el verano de 2017 permaneciera un mes en paradero desconocido con sus hijos incumpliendo las resoluciones que le obligaban a entregárselos al padre.Unas días antes, la Fiscalía italianalas ocho denuncias que había presentado en los últimos años por maltrato contra su expareja. El Supremo, en España, por su parte, ha admitido a trámite el recurso