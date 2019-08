Podemos cuestiona la contratación de C.Tangana en las fiestas de Bilbao y pide no fomentar "la cultura de la violación"

Publicada el 08/08/2019 a las 18:01 Actualizada el 08/08/2019 a las 18:18

C. Tangana en concierto

Sin censura

Elkarrekin Podemos ha pedido al Ayuntamiento de Bilbao que. Además, ha considerado que la contratación de los grupos musicales de Aste Nagusia debería pasar por la Comisión Mixta de Fiestas.En un comunicado, el grupo de izquierdas se ha referido a la polémica surgida por la, debido al contenido de sus letras "machistas y despectivas" contra las mujeres.Elkarrekin Podemos ha apuntado que, "aunque respeta la libertad de expresión,". Según su concejal Xabier Jiménez, a ellos "nadie" les ha preguntado desde el gobierno municipal y les consta que este asunto no ha pasado por la Comisión Mixta de Fiestas. "Por ello, es el gobierno del señor Aburto quien tiene que dar explicaciones sobre la contratación de Tangana", ha añadido.Según el edil, "se deberían mejorar los criterios de contratación de los grupos musicales de las fiestas, contratando grupos que cuando menos respeten los derechos fundamentales yPor otro lado, la portavoz Ana Viñals ha asegurado que no están a favor de la censura, pero sí de. "El día a día nos demuestra los enormes retos que tenemos como sociedad frente a la cultura y violencia machista", ha manifestado.A su entender, "cuando ocurre un asesinato o violación, rápidamente" todos entienden "la necesidad de abordar esta problemática,. "Por ello, nosotras entendemos que la educación en igualdad tiene que abordarse desde el ámbito formal, informal y también, como no,, ha subrayado.Para la portavoz de Elkarrekin Podemos en Bilbao, "es importante insistir en la libertad de creación y expresión artística, pero sin ignorar que existen letras que pueden herir a mucha gente". "En el caso de Tangana y, teniendo en cuenta la cultura machista en la que vivimos, es importante ser coherentes y, ha concluido.