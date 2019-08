Villarejo y sus 'socios' contaron con la llegada de Moix a Anticorrupción para cesar a fiscales con causas abiertas contra sus clientes

Publicada el 08/08/2019 a las 19:19 Actualizada el 08/08/2019 a las 19:20

El ex fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix el día antes de presentar su renuncia al cargo.

info Libre

El excomisario, junto a sus socios Adrián de la Joya y Alberto Pedraza, fueron contratados por los dueños de la Banca Privada de Andorra (BPA) para solucionar las investigaciones sobre la entidad de los fiscales José Grinda, Juanjo Rosa y Fernando Bermejo, además del fiscal del país andorrano encargado del caso. Así se percibe de los audios del caso Tándem que han sido desvelados este jueves por el digital Publico.es. Se centran especialmente en el primero, para. Celebran que su nombramiento acabará con la carrera en ese departamento de Grinda, y aseguran que Moix les ha dicho "les tengo a todos calados, la limpia va a ser monumental". Llegan, incluso, a referirse a la publicación en el BOE de dicho nombramiento como "estar dentro". Lo publicado corresponde a unas grabaciones de las conversaciones que el excomisario mantuvo con De la Joya y Pedraza en el Aeropuerto de Nueva York."Grinda sabe que está muerto de aquí al 22. Les ha citado el jueves por qué, porque a la semana siguiente está en la calle... Y nos ha dicho [Moix]: "...[por el fiscal Grinda]", asegura Pedraza en las conversaciones grabadas, parte del sumario del caso Tándem.Los interlocutores hablan de una petición que ha recibido Javier Iglesias, abogado de los hermanos Cierco –dueños de la Banca Privada de Andorra– del fiscal Grinda: les pide una reunión en la sede de Anticorrupción, en principio para iniciar una "negociación". "Es una instrucción que nos ha dado la vicepresidenta. Para arreglar vuestro marrón", cita Villarejo al fiscal. Pero ellos no se fían, y así lo afirman: "Me huele a encerrona", explica Pedraza. Coinciden que el encuentro es innecesario, porque la llegada de Moix al frente de la Fiscalía y el nombramiento de José Manuel Maza como Fiscal General del Estado les favorece:Sobre las conversaciones desveladas, el fiscal José Grinda ha asegurado que finalmente, la reunión de los hermanos Cierco y su letrado se celebró con la presencia del mismo Moix, no de la suya. Pese a los augurios de los interlocutores, sigue en su puesto:por