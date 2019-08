Vox se defiende de las acusaciones de xenofobia e insiste en la deportación de quienes vienen a "delinquir y violar"

Publicada el 08/08/2019 a las 12:52 Actualizada el 08/08/2019 a las 12:53

ha vuelto a defender, "ante los insultos y calumnias" dirigidos contra su líder,u programa migratorio y, concretamente,de los inmigrantes en situación irregular, especialmente de aquellos que "cometan delitos graves"como recoge Europa Press."Mientrasse preocupa por una inexistente xenofobia del pueblo español', Vox sigue trabajando para que quienes vienen a nuestro país a delinquir, violar y atemorizar,", ha señalado Vox en un comunicado.En este sentido, el partido ha vuelto a reivindicar "" contra los migrantes que llegan a España, también los que son menores de edad y no están acompañados. "Deberían estar cargados de cadenas y en un avión a Argelia, para cumplir su condena allí y no regresar a Europa jamás. Y están en nuestras calles otra vez, riéndose, en libertad con cargos", ha defendido Vox, en referencia a la puesta ende la pasada semana en Bilbao.Así, Vox se ha comprometido a trabajar para impulsar las medidas migratorias recogidas en su programa, al tiempo que ha instado al Gobierno "" y "a proteger a la sociedad española" de los menores extranjeros no acompañados (MENA) que son "delincuentes".Vox ha destacado que "cada día" hay "nuevas noticias sobre actos violentos perpetrados por inmigrantes irregulares", muchos de ellos menores que están solos, los cuales "parecen campar a sus anchas, sin respeto alguno a la ley, por las calles de toda España"."Esta es la realidad a la que hacen frente a diario los ciudadanos", ha afirmado, rechazando"En lugar de ofrecer soluciones a un problema de extrema gravedad, centran la atención en el único partido político que habla alto y claro para proteger y preservar la seguridad y el bienestar de los españoles de hoy y los de las próximas generaciones, y evitar así la factura social que pagarán los jóvenes del mañana si no se pone antes remedio", ha manifestado.El partido de Santiago Abascal ha abogado por poner fin a las ayudas a ONG "que colaboran con las mafias", ilegalizar las "que colaboren con las mafias migratorias" e "" en puertos españoles en nuestros puertos.Asimismo, ha apostado por "decomisar a los barcos que, en connivencia con las mafias, transportan a inmigrantes irregulares" y "devolver a los inmigrantes irregulares a su lugar de origen".