Sánchez anuncia una propuesta a los partidos en busca de apoyo, incluidos UP y los independentistas catalanes

Publicada el 09/08/2019 a las 12:25 Actualizada el 09/08/2019 a las 13:07

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este viernes queconvocará a las fuerzas políticas “susceptibles de poder apoyar una investidura” para presentarles una propuesta de programa abierta. “Hablaremos con el PNV, también con el PRC, hablaremos también con las fuerzas nacionalistas de Cataluña y con Unidas Podemos”, anunció.Esentre sus interlocutores para buscar la investidura después de tres meses asegurando que no quería contar con ellos para formar mayoría en el Congreso. Hasta ahora, los contactos de había limitado a las reuniones que había mantenido hasta en dos ocasiones Adriana Lastra, la portavoz parlamentaria del PSOE, con sus homólogos de ambas formaciones, pero no para hablar de programa sino para solicitar su abstención.El presidente en funciones quiso subrayar que lo que trasladará a los partidos y especialmente a Unidas Podemos es “una propuesta abierta. A la negociación que podamos tener con las fuerzas políticas no vamos con un programa cerrado sino con un programa abierto susceptible de poderse negociar también con ellos en base a eso: a los contenidos, a las políticas, a las propuestas, a lo que necesita la ciudadanía”. “Queadvirtió en referencia a la negociación sobre el Gobierno que condicionó el diálogo durante el mes de julio. “Es decir: de las políticas que queremos poner en marcha durante estos cuatro años”.Sánchezalgo que seguirá haciendo porque considera que está obligado a facilitar la formación de Gobierno. Otra cosa es Ciudadanos, después de que su número dos, José Manuel Villegas, anticipase el jueves la escasa disposición de Albert Rivera a atender su llamada. “Oído cocina”, bromeó, “no hace falta que me diga nada más, no es la primer vez. Los ciudadanos también tomaran nota” de su actitud, señaló.