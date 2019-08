Ciudadanos admite que no quiere nuevas elecciones pero insiste en el veto a Sánchez

Publicada el 10/08/2019 a las 12:37 Actualizada el 10/08/2019 a las 12:38

Un "fracaso" de Sánchez

Da por condenados a los presos del procés

El dirigente de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso Edmundo Bal reconoció este sábado que su partido no desea que se repitan elecciones generales en noviembre, aunque reiteró que volverán a rechazar a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno si intenta de nuevo una investidura yEn declaraciones a Europa Press, Bal recalcó que el papel que le han dado los españoles a su partido en las urnas es. Por consiguiente, Cs volverá a votar "no" si Sánchez se presenta a la investidura en septiembre,, añadió.En su opinión, al PSOE y a Unidas Podemosalcanzar un pacto para sacar adelante la investidura de Sánchez antes de que se cumpla el plazo, evitando así la repetición de las elecciones generales.Bal no quiso imaginarse qué ocurrirá si, cuando se vaya a agotar el plazo, sigue sin haber acuerdo entre esas dos fuerzas políticas. "Desde Cs siempre hemos dejado muy claro que no queremos segundas elecciones, que", indicó, dejando claro que "el responsable de ese fracaso" sería Sánchez.Al ser preguntado por si la formación naranja propondría alguna solución para evitar esos comicios, respondió: "Es una hipótesis que, cuando llegue el momento, el partido, pero yo creo que ha estado muy clara desde el primer día"."Se lo prometimos a los electores, lo dijimos en la campaña electoral, dijimos que nuestro socio preferente era el PP, que queríamos hacer un" para impulsar "políticas de apoyo a las familias, de bajada de impuestos, de apostar seriamente por la educación" y por un país sin distinciones por territorios, formado por ciudadanos "libres e iguales", explicó.Bal también consideró que la sentencia sobre el proceso independentista catalán será condenatoria, "con mayor o menor rigor", y en ese contexto advirtió de que seríaa los políticos catalanes acusados, o que fueran excarcelados meses después por decisión de la Generalitat.En su opinión, los condenadosy no disfrutar de "privilegios" penitenciarios como el tercer grado en el caso de que fueran enviados a cárceles catalanas.El que fuera abogado del Estado en el proceso previo al juicio del procés defendió que el tribunal presidido por el juez Marchena debe condenar a los acusados por rebelión porque los días 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017a los agentes de Policía y Guardia Civil.Además, Bal se mostró convencido de que el Gobierno de Pedro Sánchez concederá indultos a los acusados porque el presidente en funciones ha evitado responder a preguntas de su partido sobre esta posibilidad. "Cuando una persona que tengo enfrentemediante una pregunta tan directa como 'Dígame por favor que no los va a indultar' y no dice nada, pues es que sí", recalcó.