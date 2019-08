Avalmadrid se niega a aclarar las dudas sobre el préstamo a la empresa del padre de Ayuso

Publicada el 11/08/2019 a las 06:00 Actualizada el 10/08/2019 a las 21:00

info Libre

Un "pensado para unos pocos" y una "que rezuma irregularidades". Con esas palabras definía, el pasado 14 de abril, a Avalmadrid. Unos días antes, la entidad aceptó realizar unapara saber si existían anomalías con los avales concedidos a las empresas de los expresidentes de la patronal española y madrileña, Gerardo Díaz Ferrán y Arturo Fernández, respectivamente. El tema terminó en la, que confirmó los posibles delitos, pero decidió que no se podía hacer nada porque ya estabanCuatro meses después, el líder deya no dice nada sobre Avalmadrid. Ha enmudecido desde que está en el foco público el préstamo deque dicha entidad concedió a, una empresa propiedad en un 25% de los padres de. Ignacio Aguado, en compañía de la, tiene pensado apoyar la próxima semana a Ayuso para que sea presidenta de la Comunidad y él pueda convertirse enLo cierto es que el "chiringuito" del que hablaba Aguado sigue manteniendo la mismaa la hora de informar sobre el préstamo recibido y nunca devuelto por la empresa de los padres de Ayuso. Avalmadrid no ha contestado a ninguna de las preguntas planteadas poren relación con dicha operación. Y eso a pesar de que, con algo más del 31% del capital, y en consecuencia buena parte de sus fondos tienenEste periódico analiza a continuaciónen relación con el préstamo a MC Infortécnica SL que siguenpor parte de la entidad que preside, quien además de presidenta de Avalmadrid es directora general de Economía del Gobierno autonómico.

1. ¿Realizó Avalmadrid algún tipo de comprobación sobre los datos aportados por MC Infortécnica antes de darle el préstamo?

Los socios del Grupo MC eran, cada uno de ellos dueño del 25% del capital. Al menos seis de los socios y varios de sus hijos trabajaron en algún momento en la compañía, fundada en 1991. El Grupo MC englobaba ay cuando empezó el año 2011 tenía a, que era la filial más importante. Dedicado a la distribución, comercialización y mantenimiento de productos tecnológicos en las áreas de electromedicina e ingeniería clínica, el importe neto de la cifra de negocios total del grupo en 2010 ascendió ade euros y declaró unosEl préstamo se formalizó ely tenía–una nave industrial en el municipio de Sotillo de la Adrada (Ávila), propiedad del padre de Ayuso– yde MC Infortécnica SL. Ese aval solidario obliga a responder de la devolución del préstamo con todos los bienes presentes y futuros que tengan los avalistas. Y el acreedor puede dirigirse contra cualquiera de ellos, ya que cada uno responde por el total de la deuda.La empresa debía devolver los 400.000 euros en tres años., por un importe de 100.000 euros de principal y 3.292 de intereses. Cuando llegó la fecha, MC Infortécnica SL. Tres meses antes, el 23 de septiembre, el Grupo MC habíaa la práctica totalidad de la plantilla. Se quedaron sólo 6 trabajadores de los 40 que habían empezado el año.Es más, en julio de 2011, la propiase puso en contacto con un directivo de Avalmadrid –gracias a la intermediación de una viceconsejera del Gobierno de– porque teníadel grupo empresarial y quería saber cómo afectaría al patrimonio de sus padres un posible impago del préstamo.A la vista de esas fechas, la pregunta surge inevitable: ¿que Avalmadrid preste 400.000 euros en marzo de 2015 a una empresa sobre cuya viabilidad existen serias dudas sólo cuatro meses después?El objetivo de Avalmadrid es ayudar a la financiación de lasmadrileñas. La mayoría de las veces lo hace avalando operaciones, pero a veces también presta dinero directamente. En cualquiera de los casos, las empresas tienen que presentarque garantice la devolución del dinero.En 2011 España estaba en plena, las Administraciones tardaban mucho en pagar –parte de la facturación de MC Infortécnica SL dependía del– y es normal que algunas de las compañías a las que ayuda Avalmadrid entren en dificultades económicas. Pero lo que es menos habitual es que esas empresas. Y eso fue lo que ocurrió con MC Infortécnica SL, que no devolvió ni un euro del dinero recibido y que cuando llegó el momento de realizar el primer pagoAsí que parece razonable preguntarse si Avalmadrid realmente exigió a MC Infortécnica SL el plan de viabilidad requerido y, en caso afirmativo,de los datos suministrados por la compañía para obtener el dinero.

2. ¿Por qué lleva Avalmadrid siete años incumpliendo la decisión del Comité de Morosidad de proceder contra los avalistas del préstamo?

info Libre

Cuando se produjo ese primer impago, el 16 de diciembre de 2011, desde Avalmadrid se pusieron en contacto con–entre los que ya no estaba el padre de Ayuso, que sufría una enfermedad– para ver qué ocurría. La respuesta fue que estaban teniendo problemas para cobrar importantes cantidades que le debía el sector público, pero. Así que la entidad semipública llevó el tema a la reunión que mantuvo el. De acuerdo con la documentación que obra en poder de, en dicho Comité se adoptó la decisión de cancelar el préstamo, ejecutar la única garantía hipotecaria que existía y proceder contra los avalistas solidarios.A la hora de solicitar el préstamo, los ocho socios de MC Infortécnica SL justificaron su solvencia con un patrimonio que incluía 13 propiedades valoradas en, según el cálculo aportado por ellos mismos y que figura en el expediente de concesión del préstamo. 300.000 euros correspondían a una nave industrial en Sotillo de la Adrada (Ávila), el único bien que quedó hipotecado, y los 2,97 millones restantes a las otras 12 propiedades. En concreto, se trataba de tres viviendas, tres pisos, dos áticos, tres plazas de garaje y una navePese al acuerdo del 2 de abril de 2012 del Comité de Morosidad, Avalmadriden el municipio abulense –propiedad del padre de Ayuso–, cuyo dominio le fue adjudicado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 de Arenas de San Pedro en junio de 2018. Pero no procedió contra los bienes de los avalistas solidarios Los socios del Grupo MC, conscientes ya en el verano de 2011 de que la empresa estaba en quiebra, se apresuraron a. Eso hicieron por ejemplo los padres de Ayuso mediante donaciones a sus dos hijos: el 7 de octubre de 2011 le donaron a Isabel la nuda propiedad de un piso en el barrio madrileño de Chamberí y a Tomás una vivienda unifamiliar en Sotillo de la Adrada. Y el 16 de abril de 2012, ambos recibieron un local de oficinas en la calle Antonio López de Madrid, al pasar a controlar las participaciones de la empresa a cuyo nombre figuraba el inmueble. Estas operaciones son sospechosas de un delito de alzamiento de bienes.En todo caso, Avalmadrid puede intentarMC Infortécnica SL embargando cualquier bien que tengan en la actualidad o en el futuro los avalistas y no sólo aquellos que ellos mismos indicaron como prueba de su solvencia en el momento de solicitar el préstamo.Pero la pregunta sin respuesta sigue siendo esta: ¿de proceder contra los avalistas?

3. ¿Quiénes son los responsables de que no se haya actuado contra los avalistas en estos siete años?

Dado que Avalmadrid se ha negado a explicar, se desconoce de momento el nombre de los responsables directos de que la entidad no haya actuado frente a los avalistas del préstamo impagado. Y, por tanto, que no haya intentado recuperar unos fondos que en una parte significativa tienen un origen público.Pero lo que sí se conoce, lógicamente, esdurante estos años. Y, especialmente,y, como tales, han tenido la máxima responsabilidad sobre su actuación.En 2011, el presidente eray el consejero delegado,. Ambos ocupaban, por tanto, los puestos decisorios para la concesión del préstamo. Santos-Suárez dejó Avalmadrid en mayo de 2014, cuando fue nombrado consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), cargo que sigue ocupando en la actualidad. Fernández-Rubíes permaneció en Avalmadrid hasta marzo de 2016 y ahora está vinculado al sector de la automoción. A Santos-Suárez le sustituyó, que ocupó el cargo durante un año, antes de ser sustituido en octubre de 2015 por. Esta última sigue siendo la presidenta, cargo que compagina con el de directora general de Economía del Gobierno regional.Durante sus respectivos mandatos se han producido como mínimo: no se han ejecutado los bienes de ninguno de los ocho avalistas solidarios del préstamo de MC Infortécnica SL y, además, esa pasividad ha obligado aen dicho sentido de su Comité de Morosidad.

4. ¿Piensa la actual presidenta de Avalmadrid actuar para recuperar los más de 260.000 euros que debe MC Infortécnica?

¿Cuál es la deuda actual de la que responden los avalistas del préstamo impagado? En junio de 2018, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 de Arenas de San Pedro adjudicó a Avalmadrid la nave en el municipio de Sotillo de la Adrada (Ávila) que era la única garantía hipotecaria aportada para la concesión del préstamo. Dicho Juzgado adjudicó la nave por la suma de 272.000 euros y cifró en 261.973 euros la deuda pendiente entonces de saldar por MC Infortécnica SL. A esa última cantidad hay que sumarle los intereses de demora generados desde junio de 2018 y la cifra resultante es la deuda actual.De esa cantidad responden los seis avalistas vivos –el padre de Ayuso falleció en 2014 y otro socio lo hizo en 2012– o los herederos de los dos fallecidos en caso de que hubieran aceptado la herencia. No es el caso de Isabel Díaz Ayuso y de su hermano Tomás. Una vez transmitidos vía donaciones todos los bienes de su padre, lo único que quedaba en la herencia eran deudas, así que la rechazaron.La pregunta que permanece sin respuesta en este caso es si Rosario Rey –o quien le suceda en el cargo– piensa actuar, aunque sea con siete años de retraso, para intentar recuperar el dinero que le deben a Avalmadrid.Hace tres semanas, el diputado deEduardo Gutiérrez le envió a Rosario Rey un escrito certificado instándole a que actúe para recuperar ese dinero. "El objetivo de las acciones legales que le insto a iniciar es el de garantizar la integridad patrimonial de la entidad Avalmadrid", le advierte Gutiérrez. De momento, no consta que Rosario Rey